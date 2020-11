ESO: Neues DLC Markath ist da – Das sind eure ersten Schritte

Heute, am 2. November, erschien der neue DLC Markath für The Elder Scrolls Online auf PC, Mac und Stadia. Darin könnt ihr neue Gebiete erkunden, euch einer Solo-Arena stellen und die Geschichte rund um das Schwarze Herz in Skyrim zum Abschluss bringen. Wir von MeinMMO verraten, was euch erwartet und wie ihr anfangen solltet.

Was steckt im neuen DLC? Markath ist der letzte DLC, der dieses Jahr in ESO erscheint. Gleichzeitig beendet er das Skyrim-Jahr, welches im Februar 2020 mit dem DLC Harrowstorm begann und seinen Höhepunkt in der Erweiterung Greymoor fand.

Im neusten DLC Markath erwarten euch:

Einen ersten Eindruck vom DLC könnt ihr euch im neuen Launch-Trailer machen:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Was brachte das Update 28 für Grundspieler? Wer den neuen DLC nicht kaufen oder spielen möchte, profitiert trotzdem von dem dazugehörigen Patch.

Der fügt hunderte Gegenstandssets zu euren Sammlungen hinzu. Diese könnt ihr mithilfe von Transmutationskristallen rekonstruieren und so eurem Charakter neu ankleiden.

Außerdem gab es Verbesserungen der Benutzeroberfläche für die Handwerksschriebe und Client-Optimierungen für mehr Stabilität des Spiels.

Markath – Die ersten Schritte

Wie bekomme ich den DLC? Um Markath überhaupt erleben zu können, benötigt ihr entweder ein Abo von ESO+ oder müsst euch den DLC für Echtgeld kaufen. Markath kostet 2.000 Kronen. Bevorzugt ihr den Kauf mit Echtgeld, müsst ihr etwa 16 € bezahlen.

Lediglich die Prolog-Quest hin zur Erweiterung lässt sich kostenlos spielen, indem ihr sie für 0 Kronen im Shop kauft.

In Markath warten neue Belohnungen auf euch, darunter der Waffenstil der Hungernden Leere und Erscheinung des Leerenpathos (hier im Bild).



Wie komme ich in die neuen Gebiete? Um die neuen Inhalte von Markath zu erleben, habt ihr zwei Möglichkeiten:

Ihr könnt euch direkt über die Karte zum nördlichen Wegschrein von Markath teleportieren

Ihr könnt über die Prolog-Quest „Der Despot von Markath“ direkt dorthin geleitet werden.

Von dort aus könnt ihr die neue Stadt erkunden und eure ersten Quests erledigen.

Für die grundsätzlichen Spiel-Inhalte von Markath benötigt ihr die Erweiterung Greymoor nicht. Jedoch könnt ihr das Finale der Geschichte nur erleben, wenn ihr zuvor auch Greymoor abgeschlossen habt.

Weitere Tipps rund um den neuen DLC findet ihr hier:

ESO: 5 Dinge, die ihr vor dem Start von Markarth wissen müsst

Das Skyrim-Jahr ist vorüber – geht es nun nach Oblivion?

Mit Markath endet die Geschichte rund um „Das Schwarze Herz von Skyrim“. Auch für 2021 könnt ihr wieder mit neuen DLCs und einer Erweiterung rechnen.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wo es 2021 hingegen wird. Allerdings gibt es schon allerhand Spekulationen und viele hoffen auf die Gebiete von Oblivion.