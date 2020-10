Das müsst ihr beachten: Um eure Konsole vom Staub zu befreien, müsst ihr also laut Techniker nur die weißen Seitenblenden entfernen und kommt dann direkt an die Abdeckung mit den Löchern mit dem Staub.

Was wurde gezeigt? Im Video zeigt der Techniker von Sony, dass hinter der Außenverkleidung zwei Löcher verborgen sind. Diese dienen dazu, den Staub einzufangen, der im Laufe der Zeit in die Konsole eindringt.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA. 7 − = 2

Insert

You are going to send email to