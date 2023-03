Elden Ring: Community-Legende stellt sich seiner heftigsten Herausforderung bisher

Das Action-RPG Elden Ring ist für seinen knackigen Schwierigkeitsgrad bekannt. Insbesondere der Boss-Kampf gegen Malenia, Miquellas Klinge, stellte Spieler vor eine Herausforderung. Ein hartnäckiger Fan machte es sich zu seiner Mission, Malenia zu bezwingen und wurde damit zu einer Community-Legende. Nun stellt er sich seiner verrücktesten Herausforderung bisher.

Was ist das für ein Spieler? Im April 2022 eroberte ein mysteriöser Spieler die Community von Elden Ring im Sturm. Halbnackt und mit einem Krug auf dem Kopf stand er anderen in ihrem Kampf gegen Malenia bei. Sein Name “Let Me Solo Her” war dabei Programm: Spieler durften sich zurücklehnen, während er den gefürchteten Boss allein zur Strecke brachte.

Insgesamt soll Let Me Solo Her Malenia mehrere tausendmal erledigt haben. Eine Leistung, für die er vom Publisher Bandai Namco mit einem echten Schwert belohnt wurde (via Twitter).

Elden Ring, aber jeder Gegner ist Malenia

Welcher Herausforderung stellt er sich jetzt? Auf seinem YouTube-Kanal stellt sich Let Me Solo Her gerade einer ganz besonders fiesen Challenge: Er möchte Elden Ring durchspielen, aber jeder einzelne Gegner ist Malenia.

Das abenteuerliche Vorhaben überträgt Let Me Solo Her live auf seinem YouTube-Kanal. Mods, die Gegner ersetzen, sind nicht unbedingt neu und verbreiteten sich bereits 2022. Angesichts der persönlichen Vendetta, die Let Me Solo Her gegen Malenia hat, gibt es wohl keinen passenderen Spieler für diese Version von Elden Ring.

Obwohl der leicht bekleidete Held ein echter Experte darin ist, Miquellas Klinge zu besiegen, versuchte er gerade zu Beginn seines Projekts, Konfrontationen zu vermeiden.

Im ersten Stream der Reihe schaffte der legendäre Spieler es so immerhin zu Rennala, Königin des Vollmonds – die selbstverständlich ebenfalls Malenia war. Wir haben euch das Video hier eingebunden:

Zuschauer planen bereits die nächste diabolische Challenge. Vielleicht könnten ja auch die NPCs und Händler als Malenia auftreten und man müsste erst gegen sie kämpfen, um ihre Quests oder Läden freizuschalten. Oder wie wäre es mit einem “Malenia Only”-Run, bei dem man zusätzlich nicht ein einziges Mal getroffen werden darf (via YouTube)?

Elden Ring übt seit seinem Release 2022 eine große Faszination auf Spieler aus, die es gerne hart mögen. Schnell forderten sich Fans mit immer absurderen Einschränkungen selbst heraus. Das Action-RPG wurde mittlerweile auf so ziemlich jede erdenkliche Art durchgespielt – Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt:

