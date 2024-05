Der neue Chef von PlayStation liebt Bloodborne, daher freuen sich PC-Spieler

Der neue CEO der Abteilung scheint zumindest Interesse an dieser Art von Spielen zu haben, und wenn man bedenkt, wie Sonys PC-Strategie in den letzten Monaten aussah, ist die Hoffnung zumindest gewachsen. Vielleicht ja passend zum neuen DLC für Elden Ring.

In einem Interview aus dem Jahr 2021 sagte er speziell, dass er Singleplayer-Spiele und besonders Bloodborne mag (via 3djuegos.com ). Gerade während der Pandemie habe er solche Spiele gespielt und sie lieben gelernt.

Was ist das Problem? Nicht alle Spiele von From Software sind auch auf dem PC erschienen. Während die „Dark Souls“-Teile oder auch Elden Ring auf dem PC verfügbar sind, ist ein besonders beliebtes Spiel der Japaner dort nicht zu finden: Bloodborne. Das Game ist damals exklusiv für die PlayStation 4 erschienen und bis heute gibt es lediglich die Möglichkeit, mittels Emulation das Spiel auch auf dem PC zu spielen.

Die Zeiten von exklusiven Titeln für einige Plattformen scheinen sich in vielen Bereichen langsam dem Ende zuzuneigen. Immer mehr Crossplay und gleichzeitige Releases auf unterschiedlichen Plattformen sind inzwischen die Normalität – bis auf wenige Ausnahmen, was etwa zu einer Krise bei Final Fantasy beigetragen hat .

