Rocket League: Spieler wollten besonders cool sein, wurden gebannt – Entwickler erklären, was daran so blöd ist

Mehrere Freestyle-Spieler wurden im Auto-Fußball-Game Rocket League zeitweise gebannt, wegen „unsportlichen Verhaltens“. Dies sorgte für Diskussionen in der Community. Psyonix erklärte daraufhin, es handele sich bei den gebannten Spielern um Smurfs.

Was ist Freestyling in Rocket League? Beim Freestyling treten Spieler gegeneinander in freundschaftlichen Matches an und versuchen, besonders kreative und coole Tricks mit ihren Autos zu fahren.

Doch nicht nur seitens der Spieler wird das Freestyling gefeiert. Es gab sogar Wettkämpfe in der Kategorie Freestyle, welche von Rocket League selbst veranstaltet wurden. So etwa ein Ford-Event (via rocketleague.com).

Hier seht ihr ein YouTube-Video mit Freestyle-Tricks im Rocket League:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Freestyling ist sehr beliebt und etabliert in der Community, weshalb die Banns einiger Spieler zunächst für Diskussionen in den sozialen Medien sorgten.

Jedoch äußerte sich der Entwickler hinter Rocket League bereits zu den Banns und beruhigte die Spieler. Nicht der Freestyle an sich wird gebannt, sondern nur sogenannte Smurfs.

Smurfs sind Spieler, die eigentlich bereits fortgeschritten in einem Game sind, jedoch mit neuen Accounts spielen. Dadurch spielen sie in niedrigen Rängen, wo sie die wahren Anfänger oftmals leicht besiegen. Das gilt in einigen kompetitiven Spielen als „unsportlich“ und ist ein Grund für einen Account-Bann.

Wie äußert sich Psyonix zu den Banns? Auf reddit gab es ein Statement seitens Psyonix News. In diesem wurde zunächst die Wertschätzung der Freestyle-Community im Spiel betont. Jedoch heißt es auch:

„Allerdings darf die Zurschaustellung dieses mechanischen Könnens das Rocket League-Erlebnis für neue oder Gelegenheitsspieler nicht stören. Das absichtliche De-Ranking eines Accounts oder das Anlegen eines „Smurf“-Accounts mit einem niedrigeren Rang, um in einer Online-Spielliste gegen neue oder weniger erfahrene Spieler anzutreten, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen und den Verhaltenskodex“.

Man habe die gesperrten Accounts von Freestylern mit Blick auf ihr Verhalten in Casual-Playlists angeschaut und gemerkt, dass sie normalerweise in höheren Rängen spielten.

Die Maßnahmen sind vorerst gegen eine geringe Anzahl an Spielern verübt worden. Langfristig arbeitet man derzeit an besseren Lösungen, die für die breite Spielerschaft gelten sollen.

Es wird außerdem betont: „Dies ist nicht das Ende des Freestylings. Wir ermutigen die Freestyling-Community, ihre Spielmechanik gegen ähnlich erfahrene Gegner unter Beweis zu stellen und in privaten Matches mit ihren Freunden und anderen Freestylern zu spielen. […]“ (via reddit.com)

Wie reagiert die Community auf die Erklärung? Auf reddit sind viele Spieler froh über den Bann von Smurfs. Sie sind eher im Gegenteil wütend auf die Smurfs, die das Freestyling als Vorwand nehmen, um in den niedrigeren Rängen zu spielen und sich einen Vorteil zu verschaffen. Auch schreiben einige, dass sie froh seien um die Klarstellung seitens Rocket League. Denn einige Spieler dachten im ersten Moment, der Bann ginge gegen Freestyler allgemein.

Was haltet ihr von den Banns in Rocket League? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Die Leaks zum neuen Need for Spee wurden bestätigt. Ein Trailer zeigt das Rennspiel im Comic-Design.