Ein neues Need for Speed für die PS5 sieht nach Anime aus: Leak liefert Infos zu Stil und Release-Datum

Ein Leak könnte Screenshots aus dem neuen Need For Speed-Spiel von EA zeigen. Reddit-User entdeckten eine japanische Seite, auf der die Spielinformationen bereits veröffentlicht wurden – wenn sie denn stimmen. Neben den ersten Einblicken liefert der Leak Hinweise zum Release-Datum, sowie die Plattform, auf der das Spiel erscheinen könnte. Sieht so aus, als kommt es für die PS5.

Woher stammt der Leak? User entdeckten auf einer Webseite den Leak und posteten die Screenshots am 05. Oktober 2022 auf reddit. Auf den Bildern sieht man ein Wasserzeichen mit „NFS Unbound“. Sie zeigen Fahrzeuge und Personen im stilisierten Anime-Design.

Woher haben die reddit-User die Infos? Die Infos stammen von der japanischen Seite Neowing.

Hier findet man die Screenshots, sowie ein Datum: 02.12.2022. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um den Release-Datum des Spiels. Als einzige Plattform ist die PS5 gelistet.

Es bleibt abzuwarten, ob die Informationen auf der Webseite Neowing sich bewahrheiten. Bereits sehr bald können die Spieler Klarheit bekommen. Denn das Datum zum Reveal von NFS 2022 steht bereits fest.

Wann wissen wir mehr über NFS 2022? Auf Twitter kündigte der offizielle Need for Speed-Kanal einen Reveal an. Er findet am 6. Oktober 8am PDT/ 5PM CEST (17 Uhr in Deutschland) statt.

Was sagt ihr zu den geleakten Infos über NFS 22? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

