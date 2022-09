Spieler in GTA Online wird Milliardär, braucht dafür über 18.000 Stunden Spielzeit

Der Milliardärsclub von GTA Online hat jetzt ein neues Mitglied. Ein Nutzer zeigt, wie viel Spielzeit er in das Spiel steckte, bevor er diesen riesigen Meilenstein erreichte.

Wie schwer ist das? Milliardär in GTA Online zu werden, ist eine harte Aufgabe. Zumindest, wenn man das mit den offiziell erlaubten Mitteln macht. Hacker können sich die Geldscheine in wenigen Augenblicken zustecken, aber verstoßen damit gegen die Regeln des Spiels und müssen mit einem Bann rechnen.

Wer mit Heists und anderen „legalen“ Mitteln so eine Summe ansammeln will, benötigt viel Geduld. Auf reddit feierte sich ein Spieler nun mit einem Thread und dem Titel „Endlich! 1 Milliarde“.

Spieler verdiente Geld, als er afk war

Wie viel Zeit brauchte er? Der Ersteller des Threads, jamcar70, zeigte in seinem Posting einen Screenshot seines Socialclub-Profils. Dort findet man Informationen zu seinem Geld. 10 Millionen GTA-Dollar hat er gerade als Cash bei sich. Eine Milliarde GTA-Dollar lagert auf seinem Bank-Account.

Bei der bisherigen Spielzeit erkennt man, dass er bereits 2 Jahre, 34 Tage und 4 Stunden in den Account gepumpt hat. Den Screenshot von reddit binden wir euch hier ein:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wie viel Zeit spielt er täglich? In den Kommentaren hat sich ein Nutzer die Mühe gemacht und ausgerechnet, was diese 2 Jahre und 34 Tage Spielzeit bedeuten, wenn man das auf den Release im Jahr 2013 berechnet. „Das sind annähernd 6 Stunden pro Tag, jeden Tag seit dem Release im Jahr 2013“, schreibt MIster–WrenchH. Doch das darf man nicht nur als aktive Spielzeit ansehen, erwähnen andere Spieler.

Wie funktioniert das? „Ich möchte wetten, dass ein großer Teil dieser Zeit dafür genutzt wurde, afk darauf zu warten, dass sich die Geschäfte auffüllen“, schreibt Matttombstone in den Kommentaren. Dabei geht es um eine Mechanik in GTA Online. Wer beispielsweise ein Kokain-Labor besitzt, der bringt die Zutaten ins Labor und wartet dann Stunden, bis sein Team (NPCs) die Zutaten zu einem Produkt verarbeitet haben. Das wiederum kann man dann gewinnbringend verkaufen. Die Drogenlabore arbeiten aber nur, wenn man auch wirklich eingeloggt in einer Online-Session ist. Wer einfach afk in der Weltgeschichte rumsteht, wird nach ein paar Minuten automatisch aus der Session gekickt und in den Singleplayer verfrachtet.

So eine Mechanik, bei der ein Feature im Hintergrund arbeitet, während man GTA Online spielt, gibt es an mehreren Stellen des Spiels. Und auch jamcar70 nutzte so eine Methode. „afk an den Überwachungskameras, um den Ertrag des Nachtclubs zu maximieren“, schreibt der Nutzer. Dadurch, dass man die Überwachungskameras im Spiel ansieht, wird man vor einem „Rauswurf wegen afk“ bewahrt.

Üblicherweise nutzt man die Taktik so, dass man sich an den Schreibtisch im Nachtclub setzt und dort die Überwachungskameras aktiviert. Dann kann man die Konsole oder den PC verlassen und nach Stunden die Einnahmen einsammeln, die die Geschäfte in GTA Online generiert haben. Es ist also davon auszugehen, dass der Nutzer nicht die 18.000 Spielstunden aktiv im Spiel verbracht hat.

Wie viel Geld habt ihr in GTA Online? Hier erklärt ein erfolgreicher Bonze, wie er 2 Milliarden GTA-Dollar erwirtschaftet hat.