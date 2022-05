Erfolgreicher Bonze erklärt, wie man in GTA Online viel Geld verdient – „Ich hab endlich 2 Milliarden erreicht“

Die neue Season 17 in Destiny 2 startet am 24. Mai. Die Entwickler zeigen die "Saison der Heimgesuchten" im Trailer.

Alles, was ihr zu GTA Online wissen müsst – in 2 Minuten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Als sie in den Kommentaren gefragt wird, was ihr Antrieb war, verriet u/ChloeWade: „Ich grinde einfach gerne“. Ihr Post erhielt auf Reddit über 1.200 Upvotes und fast 50 Kommentare.

In GTA Online ist Geld und Geldverdienen enorm wichtig, damit ihr euch die zahlreichen teuren Fahrzeuge und Gebäude kaufen könnt, die das Spiel bietet. Doch wie verdient man in GTA Online eigentlich viel Geld? Ein Spieler erklärt auf Reddit, wie er mehrere Milliarden erspielt hat.

Insert

You are going to send email to