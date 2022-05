GTA 6 ist noch nicht mal draußen und bricht schon jetzt einen Gaming-Rekord

Gespannt wartet die Gaming-Community darauf, mehr Informationen zu GTA 6 zu bekommen. Bisher ist kaum etwas bekannt, nicht mal der Name steht fest. Und doch bricht der neue GTA-Titel schon einen Rekord.

Was passiert bei GTA? Im September 2013 wurde Grand Theft Auto V veröffentlicht. Mit dem dazugehörigen GTA Online ist das der aktuellste Teil der Serie. Fans fordern schon seit Jahren einen neuen Teil und im Februar 2022 kündigte Rockstar Games endlich offiziell an, dass die Entwicklung eines neuen Teils der GTA-Serie in vollem Gang ist.

Das schlug in der Community riesige Wellen. Auf YouTube, reddit, Facebook, Twitter und vielen weiteren sozialen Kanälen wurde die Nachricht massenweise geteilt und ging viral. Ohne auch nur die kleinste offizielle Info zum Inhalt des Spiels bricht GTA 6 aber schon einen Gaming-Rekord.

GTA 6 auf Twitter am beliebtesten

Das ist der Rekord: Mit der großen Nachricht und der Bestätigung der Arbeit am neuen Teil der GTA-Serie heimste sich Rockstar Games den „am meisten gelikten Tweet aller Zeiten mit Gaming-Bezug“ ein. Im Tweet schreibt Rockstar Games am 4. Februar 2022:

„Angesichts der beispiellosen Langlebigkeit von GTA V haben uns viele von euch nach dem nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Reihe gefragt. Bei jedem neuen Projekt, das wir in Angriff nehmen, ist es stets unser Ziel, deutlich über das hinauszugehen, was wir bisher geliefert haben – deswegen freuen wir uns sehr, bestätigen zu können, dass die Entwicklung für den nächsten Teil der Grand-Theft-Auto-Serie in vollem Gange ist.“

Am 6. Mai 2022 um 13:35 Uhr steht der Tweet mit 599.442 Likes auf Platz 1 der Gaming-Tweets. Wir binden ihn euch hier im Artikel ein:

Der CEO von Take-Two erklärte, warum GTA 6 kommt, obwohl GTA 5 gut läuft.

Welche Tweets sind noch beliebt? Auf dem zweiten Platz der Gaming-Tweets mit den meisten „Gefällt mir“-Angaben finden sich Tweets von Sony und Splatoon.

Sony veröffentlichte im Juni 2020 mit einem Tweet die Nachricht, dass man das angekündigte PS5-Event verschiebt, da zu dem Zeitpunkt nicht die richtige Zeit zum Feiern war – Der Tweet erzielte bisher 510.500 Likes.

Auf Platz 3 der Rangliste mit den beliebtesten Gaming-Tweets findet man einen Tweet von Splatoon, der erst am 22. April 2022 abgesetzt wurde. Damit kündigte man Splatton 3 an. Über 364.000 Likes wurden bisher dafür kassiert.

