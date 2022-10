Ein „Need for Speed“ kämpft sich gerade durch die Bestenlisten von Steam. Wir verraten, was hinter dem plötzlichen Hype steckt.

Dass alte Spiele auf Steam noch einmal richtig stark durchstarten, kommt eigentlich selten vor. Wenn es dann doch passiert, hat das meistens einen recht klaren Grund – so auch diesmal.

Eine der beliebtesten Rennspiel-Reihen der Welt konnte sich auf Steam bisher nicht so richtig durchsetzen, doch plötzlich explodieren die Spielerzahlen von „Need for Speed Heat“.

Wie haben sich die Spielerzahlen entwickelt? „Sprunghaft“ wäre wohl eine Untertreibung. Auf Steam dümpelt Need for Speed Heat (NFSH) seit seinem Release bei recht niedrigen Spielerzahlen rum.

Zum Launch waren es maximal 6.000 Spieler in der Spitze, während zwei großer Sales stieg die Zahl nochmal auf 10.000 und 13.000 an. Normalerweise bewegen sich die Spitzenzahlen von NFSH im Bereich von 2.500 bis 4.000 Spielern – bis jetzt.

Seit einigen Tagen erlebt NFSH einen sprunghaften Anstieg der Spieler. Alte Rekorde wurden förmlich pulverisiert, denn schon am Donnerstagabend (29.09.) stiegen die gleichzeitigen Spieler auf über 36.000 an.

Die Entwicklung von Need for Speed Heat: Ein „leichter“, spontaner Anstieg. (Bildquelle: steamcharts.com, 01.10.2022)

Inzwischen ist diese Spitze noch einmal gewachsen und man steht aktuell bei über 55.000 gleichzeitigen Spielern im Peak.

Woher kommt der Anstieg? Das hat vor allem zwei Gründe. Zum einen ist Need for Speed Heat gegenwärtig im „Free Weekend“, sodass man das Rennspiel kostenlos ausprobieren kann. Gleichzeitig läuft aber ein Sale, bei dem der Titel um satte 95 % im Preis reduzier ist – von ursprünglich 70 € auf aktuell 3,50 €.

Das bewegt ganz offenbar viele Spieler dazu, zumindest einmal in das Rennspiel hineinzuschnuppern oder es sich direkt permanent zur Sammlung hinzuzufügen.

Oder, wie es ein Meme im Steam-Subreddit zusammenfasst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Lohnt sich Need for Speed Heat? Das muss am Ende wohl jeder für sich selbst entscheiden. Der aktuelle Preis von 3,50 € dürfte aber zu verkraften sein, auch wenn man am Ende nur wenige Stunden in das Spiel investiert. Im Zweifelsfall lohnt es sich, im Vorfeld das „Free Weekend“ auszunutzen, um sich zumindest einen Eindruck von NFSH zu machen.

Aktuell steht NFSH bei 84 % positiven Reviews auf Steam. Viele loben das Spiel als einen der „besten ‚Need for Speed‘-Titel“, das an Klassiker wie Need for Speed: Underground oder Most Wanted heranreicht.

Ein großer Kritikpunkt ist, dass für die Nutzung von Need for Speed: Heat die Installation der „EA Origin“-Software notwendig ist. Das stellt für zahlreiche potenzielle Käufer noch eine Hürde dar und hält sie vom Kauf ab.

Habt ihr schon in Need for Speed Heat reingeschaut? Oder landet das Spiel direkt auf eurem „Pile of Shame“, den ihr nun nie wieder anrührt?

Bei einer anderen Spiele-Plattform gingen gerade die Lichter aus – Google Stadia ist tot.