Saudi-Arabien will großen Gaming-Publisher für 13 Milliarden $ kaufen – Experten sehen 2 Kandidaten

Das Land Saudi-Arabien will bis 2030 ein Mekka für Gamer werden, dafür hat man jetzt einen Investitions-Plan vorgelegt, 38 Milliarden US-Dollar in Gaming-Firmen zu stecken: Für 13 Milliarden $ will man sich einen führenden Gaming-Publisher leisten. Experten sehen in Electronic Arts und Ubisoft zwei mögliche Kandidaten.

Das ist die Ansage: Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat angekündigt, Saudi-Arabien zum „Ultimativen globalen Zentrum für Gaming und den E-Sport-Sektor zu machen“ – und das bis 2030. Bin Salman gilt als de-Facto Herrscher des extrem wohlhabenden Lands, in dem etwa 35 Millionen Menschen leben. Saudi-Arabien ist eine Absolute Monarchie unter König Salman ibn Abd al-Aziz.

Um das Ziel zu erreichen, ein Gaming-Mekka zu werden, hat man jetzt mehrere Programme aufgelegt, die unter anderem über die „Savvy Games Group“ erfolgen sollen, eine Tochter-Firma des öffentlichen Investment-Fonds von Saudi-Arabien, dem bin Salman vorsteht (via axios):

Für 18,7 Milliarden will man eine Reihe von Aktien in Schlüssel-Firmen kaufen

Für 13,3 Milliarden will Saudi-Arabien einen führenden Gaming-Publisher erwerben, damit der ein strategischer Partner wird

5,3 Milliarden sollen in Industrie-Partner gesteckt werden, die weiteren Wert schaffen

533 Millionen $ wandern in Investments in „disruptive Firmen“

Man erwartet durch diese Anstrengungen 250 Gaming-Firmen und 39.000 Jobs entstehen zu lassen.

Saudi-Arabien könnte EA oder Ubisoft kaufen

Wer sind die Kandidaten für eine Übernahme? Wie die Seite PC Gamer ausführt, gibt es 2 wichtige Gaming-Firmen, die ungefähr in der Preisklasse von Saudi-Arabien liegen und die vielleicht zum Verkauf stehen:

Electronic Arts – da gab es im August schon das Gerücht, das Amazon zuschlagen könnte. EA ist durch Marken wie FIFA, Apex Legends oder Battlefront sicher ein „führender Gaming-Publisher“, könnte vielleicht etwas zu teuer sein.

Ubisoft – die sind immer wieder ein Ziel von Übernahme-Gerüchten. Zuletzt hatte Tencent in das Unternehmen investiert, da wurde der Marktwert von Ubisoft auf 5,3 Milliarden US-Dollar taxiert. Ubisoft ist seit einigen Jahren in schweren Gewässern.

Wenn die WM in der Wüste spielt, warum nicht auch das nächste FIFA?

Immer mehr große Firmen werden für zig Milliarden US-Dollar gekauft

Ist das denn wahrscheinlich? Bis vor ein paar Jahren hätte man gedacht, dass solche großen Deals eine Ausnahme sind, aber in den letzten zwei Jahren wurden unter anderem vier sehr große Gaming-Firmen gekauft:

Sony hat sich Bungie für 3,6 Milliarden US-Dollar gegönnt

Microsoft hat bei Bethesda für 7,5 Milliarden zugeschlagen

Take-Two hat sich Mobile-Entwickler Zynga für 12,7 Milliarden gekauft

Der riesige Deal zwischen Microsoft und Activision ist noch mal eine andere Kategorie: Da geht es um 68,7 Milliarden US-Dollar, aber der Deal ist noch nicht durch.

Activision Blizzard Chef Bobby Kotick hatte gesagt: Man wolle verkaufen, weil man trotz der eigenen Größe zu klein ist, um mit Giganten wie Apple, Google oder Microsoft zu konkurrieren.

Warum machen die das? Saudi-Arabien hat offenbar erkannt, dass ihr Geschäftsmodell mit dem Verkauf von fossilen Brennstoffen zu Ende geht. Sie wollen sich jetzt für die Zukunft als Tourismus-Zentrum neu aufstellen und suchen Methoden, Touristen aus dem Westen anzuziehen.

Dafür veranstalten sie auch schon hochpreisige E-Sport-Events.

Was macht den Deal so heikel? Saudi-Arabien und Kronprinz bin Salman sind höchst umstritten.

Bin Salman tritt zwar als Reformer auf, der sogar Frauen erlaubt, Auto zu fahren, aber viele gehen davon aus, dass er in die brutale Ermordung des Journalisten Jamal Kashoggi im Jahr 2018 verwickelt ist (via the guardian) und den Krieg gegen den Jemen befeuert, der hunderttausende Tode gekostet hat.

2018 zerpflückte John Oliver in seiner Show „Last Week Tonight“ das Thema „Saudi-Arabien“ und Mohammed bin Salman:

Dem Land wird „Sportwashing“ und „E-Sport-Washing“ vorgeworfen (via gamesbeat): So nennt man es, wenn man versucht, den Dreck, den man am Stecken hat, über die Ausrichtung von großen Events abzuwaschen, um so sein Image aufzupolieren.

Das Thema „Saudi-Arabien“ ist für viele heikel. Als eine Liga in LoL mal damit liebäugelte, eine Partnerschaft mit ihnen einzugehen, liefen die Caster Sturm und drohten mit Kündigung.

