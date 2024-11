Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

Dragon Age: The Veilguard ist der neuste Ableger der beliebten Rollenspielreihe von BioWare erscheint am 31. Oktober 2024, 10 Jahre nach dem aktuell jüngsten Sp...

The Veilguard: Fans vermissen ihre eigene Welt, sagen, die habe Dragon Age so gut gemacht

Wie viel Spielzeit steckt in Dragon Age: The Veilguard?

Da die nicht-binäre Sprache weder universell etabliert und einheitlich ist, noch offiziell in der Grammatik und Wörterbüchern anerkannt ist, haben wir mit Linguistikern zusammengearbeitet, um grammatikalische Elemente und Aussprachen zu integrieren, die eine respektvolle Darstellung der nicht-binären Charaktere in unserem Spiel zum Ziel haben.

Warum haben sich die Entwickler zum Gendern entschieden? Wir haben die Entscheidung des Genderns bereits in unserem Test zu Dragon Age: The Veilguard kritisch hinterfragt , weil sie Texte teilweise schwer leserlich und unverständlich macht. Zugleich haben wir bei EA nachgefragt, warum überhaupt gegendert wird. Das ist die Antwort:

Dazu gibt es vereinzelt Beschwerden über Story, fehlende Open World und die Begleiter. Das Thema Gendern kommt dagegen so gut wie gar nicht auf. Ob die Spieler The Veilguard auf Deutsch oder Englisch spielen, lässt sich allerdings nicht an den Rezensionen ablesen, die auf Deutsch verfasst wurden.

Die Spieler loben in ihren Rezensionen insbesondere das Gameplay und das Kampfsystem sowie die Optik. Vor allem Haare finden immer wieder Erwähnung. In der Kritik stehen dagegen hardwarehungrige Performance und die zu kantigen Gesichter und maskulinen Figuren .

Dragon Age: The Veilguard: Upgrades und Verbesserungen – So macht ihr Ausrüstung stärker

So kommt Dragon Age: The Veilguard bei deutschen Spielern auf Steam an – Trotz ungewohnter Gender-Sprache

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to