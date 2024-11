Das Reddit von Dragon Age sperrt jeden Fan eines Twitch-Streamers

Der Twitch-Streamer Asmongold ist bereits früh mit Kritik an Dragon Age: The Veilguard aufgefallen, vor allem an der angeblichen LGBTQ+-Agenda des Rollenspiels. Die Community des Spiels auf Reddit hat das mitbekommen und sich jetzt präventiv von dem Streamer und seiner Community geschützt. Der fühlt sich unfair behandelt.

Wie ist das Verhältnis von Asmongold zu Dragon Age? Asmongold ist bekannt dafür, in den letzten Monaten auf einem Feldzug gegen die „Wokeness“ zu sein. Das hat sich dadurch bemerkbar gemacht, dass er furchtbar gegen das neue Assasin’s Creed geschossen hat oder an vorderster Front war, um gegen Kritik an Black Myth: Wukong oder gegen „Quotenfrauen“ zu wettern.

Bei Dragon Age hat er sich schon früh positioniert, als er zusammen mit Mark Kern kritisiert hat, dass das Spiel „OP-Narben“ benutzt, um anzuzeigen, dass eine Charakter eine geschlechtsangleichende Operation durchgeführt hat. Für Asmongold ging das gar nicht.

Durch den Bann von Twitch war es in den letzten Tagen ruhig um Asmongold geworden, aber es war klar, dass er vorhatte, Dragon Age zum Release zu spielen und es kräftig durch den Kakao zu ziehen.

Reddit zu Dragon Age bannt präventiv jedes Mitglied der Community von Asmongold

Das ist jetzt sein Problem: Wie Asmongold in dem Video „Bioware has Blacklisted Asmon“ zeigt, hat das Reddit von Dragon Age eine Maßnahme zum Schutz gegen Asmongold selbst und Mitglieder seiner Community verhängt:

Wer ein Teil der Community von Asmongold ist – also seinem Reddit folgt -, wird im Reddit zu Dragon Age automatisch permanent gebannt und ihm werden die Rechte zu Kommentieren entzogen

Damit will man sicherstellen, dass nur echte Kritik an Dragon Age zugelassen wird, wie es in einer Nachricht heißt, die Asmongold ausgespielt wird

Diese Regelung soll dafür sorgen, dass das Rollenspiel und sein Forum nicht Teil einer Debatte wird, die dem „Kampf gegen die Woke Culture“ dient. Wer darüber sprechen will, könne gern ein anderes Medium dafür nutzen.

So kommentiert Asmongold das: Asmongold sagt:

Ich denke, das ist Rassismus. Sagen sie, dass alle Mitglieder in meinem Subreddit zu einer … minderwertigen Kultur gehören? Ich weiß nicht, was das ist. Das klingt echt, echt falsch. Das ist furchtbar – was für eine miese Verallgemeinerung!

Die Aussage von Asmongold ist eine Anspielung auf seinen Twitch-Bann, den er unter anderem erhalten hat, weil er eine Kultur als „minderwertig“ bezeichnet hat.

In den Kommentaren stimmt man Asmongold zu:

„Nicht sagt Inklusivität mehr als: Du nicht!“

„Kritik zum Verstummen zu bringen, ist ein gutes Zeichen für die Qualität ihres Produkts.“

„Wir verstoßen gegen die Regeln, weil wir existieren. Das ist sehr tolerant und inklusiv von ihnen.“

Das steckt dahinter: Ironischerweise geben die Kommentare dem Grund des Banns wiederum recht. Denn in den Kommentaren zu Asmongolds Video bekommt man einen Vorgeschmack, worum es der Community von Asmongold aktuell vor allem geht: Nicht um die Kritik an einem Spiel, sondern um die Kritik an den Geißeln der Menschheißt: Diversität, Gleichheit und Inklusion.

