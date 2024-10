Dragon Age: The Veilguard Multiplayer – Kann ich mit Freunden & Crossplay spielen?

Nach der Ankündigung und etlichen Trailern fragen sich Fans: Hat Dragon Age: The Veilguard einen Mutiplayer-Modus? Die Entwickler haben bereits eine eindeutige Antwort und die scheint viele zu erfreuen.

Hat Veilguard einen Multiplayer? Nein, Veilguard hat keinen Multiplayer-Modus. Das Rollenspiel wird ein reines Singleplayer-Epos ohne Live-Service und sogar ohne Online-Zwang. Ihr könnt das Spiel komplett offline spielen.

Entsprechend gibt es auch kein Crossplay und, soweit wir wissen, auch keine Cross-Save-Option. Ebenso werdet ihr keine Spielstände aus vergangenen Teilen laden können, ihr baut eure Weltlage aus Inquisition bei der Charakter-Erstellung nach.

Einige Spieler zocken vor dem Release noch die alten Dragon-Age-Teile durch, aber von ihrer dortigen Weltlage haben sie nichts.

Wird es Multiplayer-Mods geben? Sicher können wir das noch nicht sagen, vermutlich aber weniger. Bislang gibt es noch keine Informationen zu offiziellem Mod-Support. Die Frostbite-Engine, auf der The Veilguard läuft, soll aber sehr schwer zu modden sein.

Dragon Age: The Veilguard ist kein Live-Service, soll „zurück zu den Wurzeln“

BioWare hat sich bereits bei der Entwicklung gegen Multiplayer entschieden, obwohl das laut General Manager Gary McKay im Gespräch gewesen sein soll.

Im Interview mit Game Informer sagt McKay, dass die Entscheidungen der Spieler in The Veilguard eine echte Auswirkung auf die Welt haben sollen. Das sei im Multiplayer nicht möglich.

The Veilguard schränkt allerdings auch ein, wie sehr ihr eure Begleiter steuern könnt. Statt wie früher volle Kontrolle über die NPCs zu haben, dürft ihr ihnen im neusten Dragon Age nur noch Befehle geben.

Der direkte Vorgänger, Inquisition, hat einen Koop-Modus mit gesonderten Missionen. Der kam allerdings eher gemischt bei den Spielern an und wird auch gerne schlicht unterschlagen, wenn sich die Fans über das Spiel unterhalten.

Mit The Veilguard will BioWare ohnehin wieder etwas „zurück zu den Wurzeln.“ Beim ersten Blick auf das Spiel scheint das auch gut funktioniert zu haben. Unser Head of Editorial bei Webedia und bekennende Dragon-Age-Anhängerin Rae Grimm ist begeistert: Nach 7 Stunden Spielzeit ist Dragon Age: The Veilguard alles, was ich je an BioWare geliebt habe