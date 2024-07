Damit habt ihr einen groben Überblick über die wichtigsten Änderungen für Ultimate Team in diesem Jahr. Im Laufe der Zeit werden voraussichtlich noch weitere Details zu den angesprochenen Punkten und weiteren Aspekten bekannt gegeben. Alles Wissenswerte zu FC 25 haben wir bei MeinMMO für euch: EA FC 25: Alles, was wir bereits wissen – Erste Infos und Leaks zu Cover, Release und Gameplay

FC 25: Leaks kündigen neuen Modus für Ultimate Team an, der an eine beliebte FIFA-Reihe erinnert

Zwei Spielmodi werden ebenfalls angepasst. Dabei geht es um die Spielersuche in den Freundschaftsspielen und das Belohnungssystem in Division Rivals.

Rush könnt ihr sogar dafür nutzen, um eure Evolutions weiter voranzubringen. Was die Evolutions sind, haben wir hier wir euch erklärt: EA Sports FC 24 lässt euch mit „Evolutions” in Ultimate Team Karten aufwerten – So funktioniert’s

Wie bekommt ihr Belohnungen, wenn ihr mit Freunden zockt? In den beiden Koop-Modi „Rush“ und „Clubs“ verdient ihr durch Spielen und durch die Erfüllung verschiedener Aufgaben Punkte. Beim Erreichen einer gewissen Punktzahl schaltet ihr neue Belohnungen frei. Je mehr Belohnungen, desto schneller kommt ihr an starke Spieler für eure Ultimate Team.

Solltet ihr also mindestens 3 Mitspieler bis zum Start von FC 25 beisammen haben, könnte sich das für eure Belohnungen in Ultimate Team richtig auszahlen.

EA führt in FC 25 Ultimate Team (UT) zwei wichtige Änderungen ein, die vor allem Koop-Modi richtig lohnenswert machen, um an starke Karten zu kommen:

In FC 25 ergeben sich für Ultimate Team einige Änderungen. Vor allem Koop-Gameplay mit euren Freunden ist im neuen EA FC vielversprechend, um an die besten Spieler zu kommen. Wir stellen euch alle wichtigen Änderungen vor.

