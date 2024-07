EA Sports FC 25: Die 4 wichtigsten Neuerungen im Karrieremodus

Die Karriere von EA FC 25 hat ein paar interessante Neuerungen zu bieten. Hier zeigen wir euch die spannendsten neuen Features in der Übersicht.

In der Vergangenheit war der Karrieremodus nicht gerade für seine revolutionären neuen Features bekannt. Richtig große Neuerungen wie die Integration eines kooperativen Online-Modus, den sich Fans seit Jahren wünschen, gab es bisher selten.

Und das ändert sich auch in EA FC 25 nicht. Trotzdem bringt EA in diesem Jahr ein paar spannende Neuerungen und wir zeigen sie euch hier.

Zidane nach Aachen in die 3. Liga holen? Kein Problem

In der Spielerkarriere von FC 25 könnt ihr jetzt mit bekannten Alt-Stars eine Karriere starten und diese als junge Versionen in die Gegenwart holen. Das ist zwar super unrealistisch, verspricht aber ganz schön spaßig zu werden.

So könnt ihr beispielsweise als junger Zinédine Zidane in Aachen anheuern und von dort aus eine Weltkarriere in der Jetzt-Zeit starten.

Es gibt nur ein großes Manko: Manche Ikonen werden nur Vorbesteller erhalten. So sind Ronaldo (R9), Zidane und Beckham nur für Vorbesteller reserviert. Bestellt ihr FC 25 nicht vor, dann könnt ihr die Spielerkarriere mit folgenden Ikonen starten:

Pirlo

Van Nistelrooy

Kelly Smith

Thierry Henry

Ob die Vorbesteller-Icons auch später noch für alle freigeschaltet werden, ist fraglich. Ebenso wissen wir noch nicht, welche Icons in Zukunft dazustoßen.

Mit „Live Start Points“ mitten in der Saison einsteigen

In EA FC 25 wird es möglich sein, eine Karriere mitten in der Saison starten. Ihr könnt einsteigen, wann ihr wollt. Denn das Spiel merkt sich die Ergebnisse aller großen Ligen und ihr könnt eure Karriere einfach starten, wann es euch passt.

Euer Verein hat gerade das wichtige Derby verloren und die Meisterschaft ist futsch? In FC 25 soll es also möglich sein, vor so einem Spiel einzusteigen, es besser zu machen als der echte Trainer, und die Saison noch zu retten.

Ihr könnt eure Karriere zu diesen Zeitpunkten starten:

Zum Beginn der Saison.

Ihr sucht euch eine Woche innerhalb der bereits im realen Fußball gespielten Saison aus.

Oder zu besonderen Momenten, die EA bereitstellen wird.

Funktionieren wird das Feature in 11 verschiedenen Ligen in der Mannschafts- und Spielerkarriere. Erscheinen soll das Feature nicht direkt zum Release des Spiels und erst zu einem späteren Zeitpunkt laut EA.

Jugendspieler mit neuem Rush-Modus besser machen

In der Karriere von FC 25 wird alle 2 Monate ein Jugendturnier geben, indem der neue 5VS5-Modus Rush gespielt wird. Hier setzt ihr eure Jugendspieler ein, die ihr gerne verbessern wollt. Gewinnt ihr das Turnier, soll es einen Haufen Erfahrung geben für eure Rohdiamanten.

Zudem könnt ihr aussuchen, ob ihr die Jugendspieler mit ihren aktuellen Werten spielen wollt, oder mit ihrem Potenzial. Ihr könnt also schon früh antesten, wie gut sich euer zukünftiger Superstar auf dem Platz spielen lässt.

Frauenfußball nun auch in der Karriere

Nachdem Frauenfußball im letzten Jahr bereits Einzug in Ultimate Team gehalten hat, ist jetzt die Karriere dran. Dort könnt ihr nun in 5 großen Frauenligen inklusive der Women’s Champions League das Traineramt übernehmen.

Mit dabei sind:

Barclays Women’s Super League

NWSL

D1 FFF

Liga F

Google Pixel Frauen Bundesliga

Gibt es Unterschiede zu Männerfußball? Laut EA wird es spielerisch keine Unterschiede in der Karriere bei den männlichen oder weiblichen Profis geben. Einzig die Gehälter und Budgets werden angepasst, um näher am echten Frauenfußball zu sein.

Außerdem kann man von einem Frauen- zu einem Männerteam wechseln und andersherum.

Ansonsten soll die Karriere ein neues, praktischeres UI erhalten, mehr Länder für das Scouting von Jugendspielern und Verbesserungen beim Player-Editor. Was haltet ihr von den Änderungen im Karrieremodus? Verratet es uns doch gerne in Kommentaren!