Dem Karrieremodus von FC 24 fehlt ein Feature, das die Spieler seit 19 Jahren von FIFA fordern

Mit EA Sports FC 24 beginnt eine neue Ära und auch der Karrieremodus wird überarbeitet, doch dem beliebten Modus fehlt weiterhin ein Feature, das sich die Community seit vielen Jahren wünscht.

Erst vor kurzem hat EA Sports den neuen Karrieremodus von FIFA-Nachfolger FC 24 vorgestellt. Es gibt zwar keine komplette Generalüberholung, doch einige neue Features sind dabei. Unter anderem sind das:

„Tactical Visions“, eine Neuerung, die 7 neue Taktiken wie Tiki-Taka oder Gegenpressing ins Spiel bringt.

Einen eigenen Trainerstab, der die Mannschaft noch besser machen soll.

Bessere Match-Vorbereitung, bei der man die Schwächen des kommenden Gegners sehen kann, um diese dann auszunutzen.

Die Möglichkeit, Matches einfach nur anzuschauen, inklusive Perspektive aus der Coachingzone.

Spieleragenten, die euch in der Spieler-Karriere zur Seite stehen sollen.

Doch ein Feature steht seit der Einführung der FIFA-Karriere in 2004 auf dem Wunschzettel der Fans, das EA Sports einfach nicht einbauen will: Die Online-Karriere. Also einen Karrieremodus, den man online mit oder gegen Freunde zocken kann.

Kriegen wir jemals eine Online-Karriere?

Aktuell kann man in FIFA 23 und demnächst in FC 24 lediglich einen Club übernehmen und mit diesem gegen die von der K.I. geleitete Konkurrenz um Liga-Siege, internationale Pokale oder die besten Talente wetteifern. Alternativ kann man dies auch in der Spielerkarriere mit einem einzelnen Spieler machen.

Das könnte die Online-Karriere bringen: Eine beliebte Idee der Community ist, den Karrieremodus endlich online zu bringen. Man könnte eine komplette Liga mit Online-Gegnern besetzen – also eine Art virtuelle Bundesliga zum Beispiel, in der jeder Spieler einen der 18 Starter übernimmt. In der Umsetzung könnte das allerdings schwierig werden – allein schon, was die Organisation eines Spielplans angeht.

Spannend wäre daher auch die Möglichkeit, mit einzelnen Freunden eine Karriere zu starten und die gemeinsam online auszutragen. Ein Modus für 2-3 Freunde dürfte den meisten Fans schon reichen.

Besonders bitter für die Fans: In Madden, dem American-Football-Spiel, das ebenfalls von EA Sports vertrieben und entwickelt wird, gibt es seit Jahren im beliebten Franchise-Modus eine Online-Karriere, die sich gemeinsam mit Freunden spielen lässt.

Ob so ein Modus allerdings in Zukunft auch zu FC hinzugefügt wird, steht weiterhin in den Sternen. Vielleicht ist ja im nächsten Jahr soweit.

Was sagt ihr? Würdet ihr euch endlich eine Online-Option für den Karrieremodus wünschen? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

