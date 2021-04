Neues Battle Royale auf Steam will sich durch Cowboys abheben – Seht hier erstes Gameplay

Das Battle Royale GRIT soll noch im Frühjahr 2021 auf Steam in den Early Access starten. Über Ostern konnten die ersten Tester das Spiel bereits ausprobieren. Wir von MeinMMO fassen euch die Infos zum Spiel zusammen.

Was ist GRIT? Bei GRIT handelt es sich um ein kostenloses Battle Royale im Westen-Stil. 100 Spieler treten in einer Mischung aus Fortnite, Warzone und Red Dead Redemption gegeneinander an.

Wie gewohnt gewinnt der Spieler, der als letztes übrig bleibt, während die Map durch einen Sandsturm immer kleiner wird. Gespielt wird dabei in der Third-Person-Perspektive im Wilden Westen mit Wüsten, Eisbahnen und Salons.

GRIT soll dabei die folgenden Inhalte bieten:

Über 20 verschiedene und zum Setting passende Schusswaffen

Pokerkarten als Perks

Cowboy-Ausrüstung

Pferde als Reittiere, die ihr personalisieren und von deren Rücken ihr kämpfen könnt

Solo-, Duo- und Suqad-Modi

Eine 1v1-Duell-Funktion, um sich zurück ins Leben zu kämpfen, ähnlich wie im Gulag in Warzone

Den Wilhelm Scream bei allen Toten

Auffällig ist zudem, dass sich die Flugbahn der Kugeln von anderen Titeln dieser Art unterscheidet. Ziele, die sich bewegen, sind schwerer zu treffen. Zudem spielt Deckung eine wichtige Rolle.

Das Battle Royale wurde kurz vor Ostern angekündigt und soll noch im Frühling in den Early Access starten. Der vollständige Release soll schon im September stattfinden.

Woher stammt das erste Gameplay? Überraschenderweise kam GRIT direkt zur Ankündigung mit einer spielbaren Version auf Steam daher. Aus diesem Test wurden auch erste Gameplay-Videos auf YouTube und Twitch veröffentlicht.

Der YouTuber WackyJacky101 hat euch alle Informationen und erstes Gameplay in diesem Video zusammengefasst:

Schwache Grafik, langsames Gameplay, aber auch Hoffnung

Wie fallen die Reaktionen aus? In dem ersten Test kommt GRIT eher durchwachsen an. Unterhalb des Videos von PC Gamer sammeln sich etliche negative Kommentare, die sich vor allem auf die Grafik und das allgemeine Gameplay beziehen:

Stephen Pollard schreibt: “Hm, es ist zu früh, um eine feste Meinung zu haben, aber puh, das sieht noch sehr grob und unfertig aus.”

Auch Rekkinator kritisiert die Optik des Spiels: “Das sieht aus wie ein Spiel, das vor 10 Jahren entwickelt wurde.”

MondVogel befürchtet, dass dem Spiel ein gewisser Spaßfaktor fehlt: “Ich verstehe die Deckung und die Vorsichtigkeit und das alles. Aber es ist einfach nicht spaßig im Vergleich zu einem Apex Legends, wo ich laufen und gleiten kann und sich alles um Movement dreht.”

Allerdings gibt es auch Kommentatoren, die Hoffnung in das Spiel stecken. Besonders durch die Pferde, das etwas angepasste Kampfsystem und das Setting im Wilden Westen könnt es seine Nische finden. Sie hoffen auch auf Besserungen im Spiel, wenn GRIT in den Early Access startet.

Kann man GRIT jetzt schon spielen? Nicht sofort, denn der erste Playtest zum Battle Royale ist vorüber. Allerdings könnt ihr euch für eine Beta registrieren. Dafür müsst ihr nur einen Zugriff auf der Steam-Seite des Spiels anfordern.

Wer entwickelt das Spiel? Hinter dem Spiel steht der Indie-Entwickler Team GRIT, in dem Bob Berry und Jonathan Mavor wirken. Die beiden Game Designer arbeiten bereits seit Jahrzehnten in der Branche und haben an Spielen wie Devastation (2003) und Monday Night Combat (2010) mitgewirkt.

Wie ist euer erster Eindruck von dem Spiel? Könnte GRIT für euch noch interessant werden oder schrecken euch die ersten Videos eher ab?

