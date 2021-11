League of Legends veröffentlicht plötzlich ein klassisches RPG, erinnert an das alte Final Fantasy

Riot Games, die Macher von League of Legends, haben ein neues Spiel im LoL-Universum veröffentlicht. Heute, am 16. November 2021, erschient Ruined King: A League of Legends Story für den PC (Steam, Epic & GOG), PlayStation, Xbox und Nintendo Switch.

Was ist das für ein Spiel? Ruined King: A League of Legends Story erzählt die Geschichte vom Champion Miss Fortune, die mit einer Crew das Bilgewasser erforscht und zu den Schatteninseln aufbricht.

Ziel ist es, die Geheimnisse des „Schwarzen Nebels“ und des namensgebenden Königs aufzudecken, der in League of Legends als Viego spielbar ist. Neben Viego und Miss Fortune haben einige weitere bekannte Champions ihren Auftritt:

Braum

Illaoi

Pike

Yasuo

Ahri

Ruined King ist dabei ein klassisches, rundenbasiertes Rollenspiel im Stil der alten Final-Fantasy-Teile oder anderen J-RPGs. Es erinnert auch ein wenig an das moderne Banner Saga. Entwickelt wurde es vom Indie-Studio Airship Syndicate (Darksiders Genesis, Battle Chasers: Nightwar).

Herausgeber ist Riot Forge, eine Kompanie innerhalb von Riot Games. Riot Forge vereint verschiedene Entwickler unter einer Schirmherrschaft und ermöglicht es ihnen, ihre Ideen zu verwirklichen – ähnlich wie die EA Originals. Ruined King ist das erste Spiel des Publishers.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Ruined King ist jetzt da für Steam, Xbox, PlayStation und Switch

Das sind die Features: Das Gameplay sieht auf den ersten Bildern aus wie eine Mischung aus Diablo und Final Fantasy. Ihr erkundet die Welt und ihre Dungeons, kämpft jedoch rundenbasiert gegen Gruppen von Gegnern.

Dabei hat jeder Charakter einzigartige Fähigkeiten, die offenbar an die Skills aus League of Legends angelehnt sind. So kann Miss Fortune etwa ihren Kugelhagel abfeuern und Braum schützt die Truppe mit seinem Schild.

Wie der Name schon verrät, dürfte Ruined King: A League of Legends Story ein storygetriebenes Spiel sein. Der größte Wert wird also mit Sicherheit auf die Narrative gelegt und darauf, dass ihr die Geschichte des Spiels selbst entdeckt. Wenn ihr mehr zur Story erfahren wollt, schaut bei unserer Zusammenfassung vorbei:

Die Story von LoL kurz erklärt – Damit Fans von Arcane den Überblick haben

Wann und wo kann ich es bekommen? Seit heute, dem 16. November um 17:15 Uhr deutscher Zeit, ist Ruined King spielbar. Das Spiel erschien für den PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Auf dem PC habt ihr die Wahl, ob ihr auf Steam, Good Old Games oder Epic spielen wollt. Die PS4-Version bekommt später ein kostenloses Upgrade für die PS5. Kauft ihr das Spiel für die Xbox One, könnt ihr durch Smart Delivery auch auf Xbox Series X|S spielen. Die Next-Gen-Versionen erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt.

League of Legends erlebt aktuell einen neuen Hype und einen Aufschwung durch die Veröffentlichung von Arcane, der animierten Serie zum Spiel. Dementsprechend ist der Zeitpunkt ideal gewählt, um Ruined King zu veröffentlichen.

Riot nutzt die tiefe Geschichte um ihr MOBA für immer neue Projekte rund um das Spiel und die Lore:

Das Studio hinter League of Legends, Riot, wird gerade zum neuen Blizzard