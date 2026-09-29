Ein Spieler bestellt eine RTX 5070 Ti für 1.000 Euro, bekommt schließlich vier Anime-Grafikkarten geliefert

Vier Grafikkarten anstatt einer? Das soll jetzt einem Nutzer passiert sein. Bei dem Modell handelt sich obendrein um ein besonderes Exemplar. Denn MSI hatte sich für seine Grafikkarte mit dem Anime Frieren zusammengetan.

Die Preise für Hardware steigen seit Monaten und machen weder vor Computern noch vor Konsolen Halt.

Und viele dürften sich derzeit mehrfach überlegen, ob sie viel Geld in eine neue Grafikkarte investieren werden. Ein Nutzer hat jetzt wohl besonderes Glück gehabt. Denn angeblich hat er gleich vier anstatt einer Grafikkarte geliefert bekommen. Davon berichtet das Magazin WCCFTech.

Video starten Frieren: Beyond Journey’s End – Der nächste Pflicht-Anime Autoplay

Anstatt einer Grafikkarte gibt’s wohl gleich vier

Was genau hat der Nutzer gemacht? Angeblich soll er laut eigenen Aussagen eine MSI RTX 5070 Ti 16 GB beim Anbieter Walmart bestellt haben, als diese für 1.099 US-Dollar im Angebot gewesen sein soll. Aktuell kostet die GPU bei Walmart 1.149 US-Dollar. Das sind rund 1.000 Euro.

Als die Lieferung eintraf, erhielt der Nutzer jedoch nicht eine, sondern gleich vier Kartons mit dieser besonderen Grafikkarte. Als Beweise hat er mehrere Screenshots auf Reddit geteilt. Dort kann man zumindest die Kartons sehen. Ob sich in diesen Kartons tatsächlich vier Grafikkarten befinden, können wir nicht überprüfen.

Was ist das für eine Grafikkarte? Es handelt sich um die sogenannte RTX 5070 TI „Frieren Edition.“ Dabei handelt es sich um eine exklusive Aktion zwischen dem Hersteller MSI und dem Anime „Frieren: Beyond Journey’s End“, der als extrem erfolgreich gilt.

Solche Kollabs zwischen Herstellern und Anime oder Serien ist nichts Ungewöhnliches. So gibt es beispielsweise auch eine Kooperation zwischen ASUS und dem Anime Evangelion (via Asus.com). Und vor ein paar Jahren gab es eine Grafikkarte im „Cyberpunk 2077“-Design.

Darf man zu viel erhaltene Ware behalten? Das kommt immer ganz auf den Fall an. MeinMMO hat einen Anwalt gefragt, was man tun sollte, wenn man zu viel Ware erhält.

Wie es jetzt genau bei dem Nutzer weitergeht, ist nicht bekannt. Bisher hat sich Walmart auch noch nicht gemeldet. Es gibt aber durchaus Personen, die melden sich aus Angst bei zuviel gelieferter Ware direkt beim Verkäufer. In einem Fall hat Amazon dies durch eine besondere Geste vergolten: Spieler kauft OLED-Monitor, bekommt versehentlich zwei geschickt – Will zweiten zurückgeben, doch Amazon schenkt ihm das Gerät