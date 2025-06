Action-Spiel war auf PS5 ein Hit, knackt auf Steam sofort 120.000 Spieler

Stellar Blade schlägt zum zweiten Mal ein wie eine (sehr hübsche) Bombe. EVE bannt auf Steam über 100.000 Spieler gleichzeitig an die Bildschirme.

Wenn ein Spiel von der Konsole auf den PC kommt, gibt es häufig Sorgen. Denn viele Portierungen sind fehlerhaft, haben Einschränkungen bei den FPS oder spielen sich nicht so rund wie an der ursprünglichen Konsole. Stellar Blade scheint hier eine schöne Ausnahme zu sein, die gerade jede Menge Lob kassiert. Denn die Entwickler von SHIFT UP scheinen alles richtig gemacht zu haben und das wird belohnt: Mehr als 120.000 Spieler sind zeitgleich auf Steam in Stellar Blade unterwegs.

So haben sich die Spieler-Zahlen entwickelt: Auf Steam ist Stellar Blade extrem stark eingestiegen. Nur einen Tag nach dem Release hat man über 120.000 Spieler gleichzeitig erreicht und damit einen dicken Meilenstein geknackt.

Es ist davon auszugehen, dass die Zahlen im Laufe des Tages noch ein wenig ansteigen werden, wenn der späte Nachmittag und der Abend anbricht.

Stellar Blade geht ab – ein zweites Mal. Bildquelle: Steamdb.info

Was macht Stellar Blade so gut? Stellar Blade ist ein starkes Action-Adventure mit schöner Optik, von der auch die äußerst ansehnliche Protagonistin EVE stark profitiert. Das Spiel mischt Hack&Slay-Elemente zusammen mit RPG-Anteilen und einer Prise Soulslike.

Einzig die Story und das eher durchwachsene Art-Design der Gegner sind häufig Kritikpunkte, die dafür sorgen, dass es einige kleinere Logik-Lücken im Spiel gibt. Doch das verblasst hinter EVE, ihren starken Fähigkeiten und der tollen Musik, die jeden Boss-Kampf in einen Adrenalinrausch verwandelt.

Wie bewertet die Community das Spiel? Auch bei der Community auf Steam kommt Stellar Blade extrem gut an. Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Spiel „Überwältigend Positiv“ mit 96 % positiven Bewertungen.

Die ganzen positiven Bewertungen nach ernsthaften Rezensionen zu durchsuchen, ist aber gar nicht so einfach. Denn die allermeisten Bewertungen auf Steam wurden wohl in einem Zustand geschrieben, in dem der Kopf ein wenig mit Blut unterversorgt war, weil es sich dazu entschied, in andere Regionen abzuwandern. Ein paar sinnvolle Rezensionen gibt es aber doch.

Megatrondeathray schreibt etwa:

Ich habe das Spiel ursprünglich mehrfach auf der PS5 durchgespielt. Das Kern-Spiel ist großartig. Stellt euch Nier Automata + Sekiro vor (aber leichter als das). Es ist ein grandios aussehendes, post-apokalyptisches SciFi-Spiel mit wirklich tollen Umgebunden und World Building, aber etwas fragwürdiger Synchronisation. Die Zeiten zum Parieren und Ausweichen muss man erst lernen, aber das ist nicht unschaffbar. Die Musik fühlt sich an, als wäre sie direkt aus Nier Automata.

Häufig gelobt wird vor allem auch der Umstand, dass der PC-Port extrem gut aussieht und es keine FPS-Begrenzung oder andere Probleme gibt, die sonst oft entstehen, wenn ein Spiel von Konsole auf PC kommt. Yukari meint etwa:

„Ein grandioser PC-Port. Die Entwickler sollten vor allein dafür schon gelobt werden“.

Der Siegeszug von Stellar Blade setzt sich auf dem PC also fort. Wie lange der Trend bei einem Single-Player-Spiel anhalten wird, bleibt abzuwarten, aber bisher sieht es so aus, als wäre das Spiel zum zweiten Mal ein voller Erfolg.

Falls ihr Stellar Blade vor dem Kaufen anzocken wollt, geht das auch – denn die Demo könnt ihr kostenlos ausprobieren.