Stellar Blade stellt klar: Es gab gar keine Zensur, die Entwickler wollten das so

Cortyn meint: Ehrlich gesagt habe ich die ganzen Debatten um das kleine Stück Stoff, das den Ausschnitt bei einem einzigen Outfit verdeckt, ohnehin nicht so ganz verstanden. Denn Stellar Blade hat noch einige Kostüme für Eve im Angebot, die noch viel freizügiger sind als das, was da angeblich „zensiert“ wurde – darunter finden sich auch Bikinis oder schlicht und ergreifend Reizwäsche. Wenn tatsächlich irgendwo eine Anpassung von außen verordnet worden wäre, dann ganz offensichtlich bei den noch deutlich gewagteren Outfits, die allesamt noch im Spiel sind – aber hey, ich war von Stellar Blade ja ohnehin begeistert .

Ich denke auch, nur weil die Kostüme vulgär sind, heißt das nicht unbedingt, dass sie gut sind. Also wurde dies aus Gründen der Qualität modifiziert. Daher gibt es Stellen, an denen die Erotik abgeschwächt wurde und solche, an denen sie betont wurde. Dies ist das finale Produkt, das wir als beabsichtigtes Ergebnis zeigen möchten.

Das ist die Wahrheit: In einem Interview sprachen die Entwickler von Stellar Blade (via gameabout ) über die Gründe für die Anpassung, als sie danach gefragt wurden. Der CEO Kim Hyeong-tae erklärte dazu:

