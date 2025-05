Stellar Blade könnt ihr jetzt auf Steam anzocken und den Spielstand behalten

Die Action von Stellar Blade könnt ihr jetzt auf dem PC erleben – und schon einmal testen, ob euch das Spiel gefällt, bevor ihr es kaufen müsst.

Auf der PlayStation 5 war Stellar Blade ein recht unerwarteter Erfolg, den kaum jemand auf dem Schirm hatte, bis das Spiel eingeschlagen ist. Jetzt kommen auch endlich alle in den Genuss des Spiels, die über einen PC verfügen, denn der Release steht kurz bevor.

Schon jetzt hat Stellar Blade hat seine spielbare Demo auf Steam veröffentlicht, sodass alle Interessierten sich das Spiel herunterladen und ausprobieren können. Das ist eine gute Möglichkeit, um bereits in das Spiel reinzuschnuppern und zu schauen, ob der eigene Rechner mit den Anforderungen von Stellar Blade zurechtkommt und ob man sich mit dem Action-Gameplay anfreunden kann.

Was ist Stellar Blade für ein Spiel? Stellar Blade versteht sich als Action-Adventure und fällt in die „Souls-Like“-Kategorie, auch wenn der Schwierigkeitsgrad des Spiels deutlich milder ist als bei den FromSoftware-Vorbildern. Dennoch müsst ihr in den Kämpfen taktisch vorgehen, geschickt parieren und ausweichen, während ihr eure eigenen Kombos entfesselt und die monströsen Naytiba, welche die Erde verwüstet haben, zurück ins Jenseits befördert.

Ihr schlüpft dabei in die Rolle von EVE, einer ziemlich hübschen Roboter-Dame, die im Vorfeld vor allem Aufsehen durch ihr recht makelloses Äußeres erzielte – was auch so weit geht, dass sie sich gegen zu genaue Betrachtung durch Spielerinnen und Spieler wehrt.

Was kann man in der Demo spielen? Die Demo enthält ungefähr die ersten ein bis zwei Stunden Gameplay. Das umfasst das Intro und das erste, größere spielbare Gebiet bis hin zum ersten Bosskampf, der ein recht gutes Gefühl davon vermittelt, worauf man sich in Stellar Blade einlässt.

Die Demo könnt ihr auf der Steam-Seite von Stellar Blade herunterladen.

Bleibt der Spielstand erhalten? Ja. Wenn ihr die Demo abschließt, könnt ihr euren Spielstand mit in den Release des Spiels am 12. Juni übertragen, falls ihr euch für den Kauf entscheidet.

Obwohl Stellar Blade auch für einige Kontroversen gesorgt hat, waren auch wir bei MeinMMO von dem Spiel überzeugt und hatten eine Menge Spaß daran. Man muss sich allerdings darauf einlassen können, dass Stellar Blade vor allem optisch eindrucksvoll und spielerisch spaßig ist – eine besonders komplexe Story sollte man nicht erwarten und auch den einen oder anderen kleinen Logikfehler in der Handlung verzeihen können. Aber darüber trösten EVEs verschiedene Outfits vermutlich hinweg, denn da dürfte der eine oder die andere auf gar nichts anderes mehr achten.