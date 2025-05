Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade war so erfolgreich auf PS5, dass ein Sequel kommt – Ein so früher Release „ist verrückt“

Stellar Blade faszinierte viele Fans auf PS5 und Steam, was an mehreren Faktoren hängt. Der Erfolg ist so groß, dass die Entwickler nun einen Nachfolger planen.

Wie steht es um den Erfolg von Stellar Blade? Der große Erfolg von Stellar Blade kam durch mehrere Faktoren zustande:

Dadurch konnte das Entwicklerteam von Shift Up seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 30 % steigern, was hauptsächlich Stellar Blade zu verdanken ist. Kein Wunder also, dass das Team bereits an einem Nachfolger arbeitet. Und so wie es scheint, steht der Release schon bald vor der Tür.

Nachfolger von Stellar Blade kommt eher als gedacht

Wann soll das Sequel erscheinen? Wie IGN berichtet, ist das Sequel bereits im Veröffentlichungsplan des Entwicklers zu sehen. In einer Folie werden die Ausweitungen von IPs wie Nikke, Project Witches und eben auch Stellar Blade gezeigt.

Nach der Einführung im Jahr 2024 stehen bei Stellar Blade die Plattformerweiterung und auch das Sequel. Beide Blöcke sind noch vor 2027 zu sehen. Das bedeutet, dass der Nachfolger vermutlich im nächsten Jahr, also 2026, erscheinen wird.

Wie kommt das bei Fans an? Im Reddit-Forum diskutieren viele Spieler den baldigen Release. User HydraTower formuliert es treffend und meint, dass „vor 2027“ verrückt sei. Daneben gibt es viele Kommentierende, die sich über die nahende Veröffentlichung freuen.

Doch es gibt auch kritische Stimmen: User AgitatedFly1182 denkt, dass es hierbei zu einer ähnlichen Situation wie bei The Legend of Zelda: Ocarina of Time und Majora’s Mask kommen könne. Dabei hat sich der Nachfolger viele Assets aus dem Erstling genommen und „nur“ das Gameplay, die Lore und die Story verändert.

User Gornub denkt zwar, dass es genug Material für ein Sequel geben könne. Doch er wünsche sich, dass die Entwickler genauso viel Mühe in Story, Charaktere, das Writing und die Synchronisation geben würden wie mit den Outfits.

Auch Protagonistin Eve hatte genug davon, nur auf ihr Äußeres reduziert zu werden. Sie wehrte sich gegen Spieler, die sich zu viel von ihrem Outfit erhofften: Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade auf PS5 ist bekannt für freizügige Charaktere, einer von ihnen hat jetzt genug von euch