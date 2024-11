Das „Ab 18“-Spiel Stellar Blade kommt zu Steam – Hat eine Strategie, um noch erfolgreicher zu werden als auf PS5

Das Action-RPG Stellar Blade des koreanischen Entwicklerstudios Shift Up erschien im April 2024 exklusiv auf PS5 und war dort ein voller Erfolg. Den will man mit einem Release auf Steam noch übertreffen.

Was ist das für ein Spiel? Stellar Blade ist ein Action-Adventure mit Sci-Fi-Setting, das beim Marketing vor allem auf seine hübsche Protagonistin Eve setzte. In die Gestaltung ihrer Kehrseite investiere man sogar ganz besonders viel Mühe.

Das Spiel erschien am 26. April 2024 exklusiv auf PS5 und soll dort binnen zwei Monaten bereits 1 Million Einheiten verkauft haben. Für das kommende Jahr plant man einen Release auf PC, und der soll den bisherigen Erfolg sogar noch übertreffen.

Woher kommen die Informationen? Shift Up hat am 12. November 2024 seinen Quartalsbericht veröffentlicht. Daraus geht nicht nur hervor, wie das Jahr für das koreanische Entwicklerstudio lief, sondern auch, welche Pläne man für 2025 hat.

Stellar Blade will den Erfolg von Black Myth: Wukong

Das verspricht man sich vom PC-Release: Im Quartalsbericht wird davon ausgegangen, dass sich Stellar Blade auf dem PC sogar noch besser verkaufen soll, als auf Konsole. Als Grund sieht man zwei Trends in der Gaming-Industrie: Der wachsende Marktanteil von Steam im Bereich der AAA-Spiele sowie der weltweite Erfolg des Action-RPGs Black Myth: Wukong.

Das will schon was heißen, denn laut Shift Up habe man mit Stellar Blade zum Release im 2. Quartal 25,8 Milliarden Südkoreanische Won eingenommen, sowie 22,5 Milliarden KRW im 3. Quartal. Das entspricht zusammengerechnet ungefähr 32,5 Millionen Euro.

Wie will man das erreichen? Shift Up verlässt sich nicht nur auf die Marktanteile von Steam und den Erfolg anderer Spiele. Damit dem Action-RPG nach dem starken Release nicht der Saft ausgeht, habe man mit einem steten Strom an Patches und Updates versorgt.

Auch hier bewies das koreanische Studio, wie gut es seine Zielgruppe kennt: Das „Ab 18 Spiel“ Stellar Blade gibt Fans im neuen Update für die PS5 genau das, was sie wollen

Auf diese Weise möchte man nun das Interesse bis zum PC-Release 2025 aufrechterhalten. So soll ein DLC am 20. November 2024 eine Zusammenarbeit mit Nier: Automata ins Spiel bringen. Dazu gibt es einen Foto-Modus, neue Outfits sowie die Option Kein Pferdeschwanz in der Charakteranpassung der Protagonistin Eve.

Einen Release-Termin für die PC-Version gibt es noch nicht.