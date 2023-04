WoW: Hardcore-Gilde riskiert alles, schreibt nun Raid-Geschichte

Eine Gruppe von Hardcore-Spielern in WoW Classic schafft das schier unfassbare. Charaktere mit nur einem Leben trauen sich in Raids und bestehen.

World of Warcraft ist in seiner klassischen Variante alt – sehr alt. Mit fast 20 Jahren hatten alle Interessierten inzwischen genug Zeit, jeden Winkel des MMORPGs auswendig zu lernen. Doch manche gieren nach neuen Herausforderungen und genau so eine hat sich die „Hardcore“-Community gesetzt.

Und als wäre allein die Hardcore-Challenge noch nicht schwierig genug, gingen sie jetzt noch einen Schritt weiter. Sie meisterten den Raid „Pechschwingenhort“ – ohne dass ein Spieler starb.

Was heißt „Hardcore“ in WoW Classic? Auch wenn sich die Regeln je nach Gruppe in der Definition ein wenig unterscheiden, gibt es einen Grundpfeiler, an denen sich alle Hardcore-Charaktere übereinstimmen:

„Death = Delete“ – Wenn der Charakter einmal stirbt, wird er gelöscht. Ausnahmen gibt es lediglich, wenn zweifelsfrei nachgewiesen wird, dass der Tod aufgrund eines Fehlers von Blizzard (etwa ein Server-Crash) zustande kam. Ansonsten wird der Charakter umgehend gelöscht.

Dazu kommen zumeist weitere Regeln: So darf das Auktionshaus nicht benutzt werden, das Zusammenspiel in Gruppen ist nur für Dungeons und Raids erlaubt und es ist nicht gestattet, sich von höheren Charakter „ziehen“ zu lassen oder Handel mit anderen zu treiben.

Die Gilde „HC Elite“ hat es vor einigen Tagen geschafft, den Raid „Pechschwingenhort“ (Blackwing Lair oder „BWL“) zu meistern – und das mit einer reinen Truppe aus Hardcore-Charakteren in der „Classic-Ära“.

Der ganze Raid hat nur knapp 2 Stunden Zeit benötigt und Bosskämpfe waren extrem schnell vorbei. Vaelastrasz fiel nach nur 32 Sekunden, während der finale Boss Nefarian 2:22 Minuten standhielt. Ein Blick in die Warcraftlogs des Raids ist interessant.

Hier sind die finalen Sekunden des Raids aus der Sicht des Streamers “GordanRamseyStreaming”:

Mit einem Trick wurde Todes-Mechanik umgangen: Der eine oder andere Veteran wird sich nun verwirrt am Kopf kratzen und fragen: „Aber hatte der Pechschwingenhort nicht garantierte Tode?“ Ja, das hatte er. Der Kampf gegen Vaelastrasz ist berüchtigt für Spielertode.

Denn immerhin „segnet“ der Drache alle paar Sekunden Leute mit dem „Brennendes Adrenalin“-Debuff. Dieser erhöht zwar massiv den verursachten Schaden und macht alle Zauber zu Spontanzaubern, verbrennt aber jede Sekunde 5 % der Lebenspunkte des Charakters und sorgt am Ende des Effektes für einen garantierten Tod.

Mit einem Trick lässt sich das jedoch umgehen: Dem Ruhestein. Denn auch der Ruhestein wird mit dem Debuff zu einem Spontanzauber, sodass man den Raid direkt verlassen kann. Beim Verlassen des Raids wird der Debuff entfernt, sodass entsprechende Spieler sicher in einem Gasthaus landen und ihre Hardcore-Karriere fortsetzen können.

Was ist daran so besonders? Das Beeindruckende an dieser Leistung ist nicht nur, den Pechschwingenhort ohne einen Tod bewältigt wurde. Das haben schon damals mehrere Gruppen geschafft. Nein – das Beeindruckende ist eine Kombination aus zwei Umständen:

Alle Charaktere sind bis zum Raid niemals gestorben, also auch innerhalb der Tage und Wochen der Vorbereitung nicht.

Die Gruppe vertraut sich so weit, dass sie einen potenziell so tödlichen Raid wie den Pechschwingenhort mit ihren Hardcore-Charakteren angehen.

Denn immerhin darf man nicht vergessen: Nur ein Fehler könnte zu einem Domino-Effekt führen, bei dem gleich mehrere Charaktere ihr Leben lassen und damit gelöscht werden müssten. Auch die Tatsache, dass niemand dabei war, der die Sache „im letzten Moment trollen“ wollte, ist in der heutigen Zeit ziemlich beeindruckend.

Man kann von der (geringen) Schwierigkeit von WoW Classic halten was man will. Doch die Leistung, die „HC Elite“ hier vollbracht hat, kann wohl kaum jemand in Abrede stellen. Wenn doch, lest ihr das sicher gleich in den Kommentaren.

Blizzard scheint übrigens selbst gerade an einem Hardcore-Modus für WoW zu werkeln.