WoW Classic: Neuer HC-Modus startet bald, ist noch härter als der alte

Ein neuer Spielmodus für WoW Classic startet bald. Der wird noch härter, falls euch WoW Classic HC noch nicht hart genug war.

World of Warcraft Classic war ein großer Erfolg und vor allem der „Hardcore“-Modus hat das nochmal befeuert. Doch Blizzard will den Fans einen Wunsch erfüllen und legt eine weitere Schwierigkeit obendrauf. Die Challenge wird noch etwas härter, denn künftig dürft ihr nicht einmal mehr auf die Hilfe anderer Spieler vertrauen – zumindest in Hinblick auf die Ausrüstung.

Was ist das für ein Modus? Beim „Solo Self Found“-Modus gelten grundsätzlich erst einmal die normalen Regeln aus dem Hardcore-Modus. Das heißt, ihr habt nur ein Leben – wenn ihr sterbt, dann war es das für den Charakter. Ihr könnt ihn dann nur noch löschen oder auf einen anderen Realm transferieren. Hinzu kommen aber weitere Einschränkungen:

Ihr könnt nicht mit anderen Spielern handeln.

Ihr könnt den Briefkasten nicht benutzen – auch nicht, um an eure Twinks etwas zu verschicken oder von anderen Charakteren etwas anzunehmen.

Ihr könnt das Auktionshaus nicht verwenden.

Das heißt, sämtliche Ausrüstung müsst ihr entweder durch Quests, Drops oder Crafting selbst erhalten. Das verleiht der Schwierigkeit nochmal einen zusätzlichen Schub, da ihr nicht einfach die beste Ausrüstung aus dem Auktionshaus kaufen könnt, um einen Vorteil zu haben.

Wann erscheint das? Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, auch wenn der grobe Rahmen bereits bekannt ist. Bei der Ankündigung der Roadmap für 2024 wurde aber gesagt, dass der „Solo Self Found“-Modus bereits im Februar an den Start gehen soll. Ihr müsst euch also nur noch wenige Wochen gedulden, bevor ihr die zusätzliche Herausforderung angehen könnt.

Warum ist WoW Classic HC so beliebt? Schon vor den offiziellen Realms waren „Hardcore Challenges“ in WoW Classic beliebt, doch der offizielle Launch der Server hat das Interesse dafür nochmal beflügelt. Ein breiteres Publikum wurde nun angesprochen und alle, die bisher keine Lust auf Interface-Addon mit Tracking hatten, konnten nun leichter einsteigen, da WoW das von Haus aus unterstützt.

Gleichzeitig bedeutet die große Teilnahme an WoW Classic HC aber auch, dass es jede Menge unterhaltsame Videos von den Content Creatorn gibt. Sei es, dass man die Reise bis Level 60 mit der Gefahr des sofortigen Todes dauerhaft verfolgt, oder die Reactions auf besonders dramatische Tode. Einer dieser Tode ist sogar so berühmt geworden, dass er ein eigenes Cinematic bekommen hat.

Werdet ihr euch der „Self Found“-Herausforderung in WoW Classic HC stellen? Oder ist das dann doch eine Spur zu hart?