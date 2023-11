WoW Classic bekommt Cataclysm – Genau die Erweiterung, wegen der viele überhaupt Classic wollten

WoW Classic geht einen sonderbaren Weg. Es bringt genau die Erweiterung zurück, wegen der „Classic“ überhaupt notwendig wurde.

Wie man es auch dreht und wendet, es ist irgendwie eine absurde Situation in World of Warcraft Classic. Nachdem sich Blizzard viele Jahre geweigert hatte, offizielle Classic-Server für World of Warcraft anzubieten und nach einem „You think you do, but you don’t“-Debakel, hatten sie ihre Meinung geändert. Die Community war außer sich vor Freude und Classic war ein riesiger Erfolg.

Auf Classic folgte dann The Burning Crusade Classic und zuletzt Wrath of the Lich King Classic.

Jetzt steht die nächste Erweiterung „Cataclysm“ an und das ist eine ziemlich kontroverse Entscheidung.

Was war das Problem an Cataclysm? Mit Cataclysm hat Blizzard große Veränderungen an der World of Warcraft vorgenommen. Das waren nicht nur Komfort-Verbesserungen wie etwa das Transmog-System (das damals auch kritisch gesehen wurde), sondern vor allem die Zerstörung der alten Welt. Fast alle Quests aus der „Classic“-Zeit sind gänzlich verschwunden oder überarbeitet worden.

Dazu hat Cataclysm den Quest-Fluss verändert und die meisten Gebiete mit kleinen „Quest-Hubs“ versehen. Ihr konntet Quests nun immer gebündelt annehmen und nach getaner Arbeit zurückreisen. Auch war es seltener, dass man für mehrere Quests nacheinander an den gleichen Ort reisen muss.

Für viele ging damit der Flair und das Gefühl der alten Welt verloren. Viele Jahre hatte man Azeroth kennengelernt und kannte sich nahezu auswendig im Spiel aus – Wissen, das jetzt verloren und nutzlos war.

Dass Classic jetzt genau diese Erweiterung zurückbringen wird, mag daher komisch erscheinen, wenn man diese Probleme bedenkt. Allerdings gibt es auch viele, die Cataclysm in guter Erinnerung haben. Vor allem die heroischen Dungeons waren beliebt und auch das Fliegen in der alten Welt kam durchaus bei vielen gut an.

Immerhin gibt es dieses Mal die Möglichkeit, sich dem komplett zu verschließen und einfach auf „Classic Ära“-Server auszuweichen oder zu schauen, was „WoW Classic+“ bereithält.

Spätestens bei „Shadowlands Classic“ dürfte sich die Idee dann aber totgelaufen haben. Aber wer weiß, vielleicht gibt es dann auch einige betagte Spielerinnen und Spieler, die sich voll verklärter Nostalgie an die „gute, alte Zeit in Shadowlands“ zurückerinnern.