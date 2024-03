Einer der schlimmsten Dungeons aus Vanilla-WoW wird im April zum Raid und es kündigt sich noch eine Katastrophe an

Auf Fans von World of Warcraft kommen spannende Ostern zu. Bereits am 27. März 2024 startet das Pre-Event für Cataclysm Classic. Eine Woche später geht es dann auf den Servern der Saison der Entdeckungen in die dritte Runde.

Was erwartet mich beim Pre-Event von Cataclysm Classic? Im Prinzip das gleiche Event, das schon im Jahr 2010 den Weg für die Erweiterung Cataclysm geebnet hatte. Los geht’s am 27. März 2024 mit der sogenannten Operation Gnomeregan sowie der Rückeroberung der Echoinseln.

In der nachfolgenden Phase tauchen dann Kultisten auf, die mit ihren Geschichten vom anstehenden Untergang die Bewohner der Hauptstädte Azeroths verunsichern. Die ständigen Erdbeben unterstützen die Angst.

Die Panikmache zeigt Wirkung. Der Einlass in die Hauptstädte wird scharf kontrolliert. Auch ihr helft im Zuge einer Quest dabei, die Papiere am Tor zu überprüfen. Später infiltriert ihr den Kult und bekämpft Elementare, die durch Risse im Boden an die Oberfläche strömen.

Der Höhepunkt ist schließlich der Ausbruch Todesschwinges aus dem Erdreich, durch den der Kataklysmus schließlich auslöst. Nach der Katastrophe erwarten euch die modernisierten Versionen von Kalimdor und den Östlichen Königreichen.

Was steckt hinter der Operation Gnomeregan? Hochtüftler Mekkatorque benötigt die Unterstützung aller Allianz-Kämpfer. Vereinigt gleichgesinnte Gnome unter dem Banner von Gnomeregan, schließt das Training von Ausbildungsoffizier Dampfkurbel ab und sorgt dafür, dass die Einnahme der Stadt ein Erfolg ist.

Was hat es mit der Rückeroberung der Echoinseln auf sich? Trollhäuptling Vol’jin möchte die Heimat der Trolle zurückerobern und setzt es sich daher zum Ziel, Hexendoktor Zalazane zu stürzen. Sucht Frösche für ein Totemritual, spioniert eure Gegner aus und nehmt dann am Sturm auf die Echoinseln teil.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Mehr Beute aus den Dungeons von WotLK Classic

Parallel zum Start des Pre-Events von Cataclysm Classic verbessern die Blizzard-Entwickler die Beute aus den aktuellen Dungeons und Raids von WotLK Classic.

Alle Bosse aus Dungeons mit dem Modus Verteidigungsprotokoll Gamma lassen jetzt zwei Geißelsteine des Entweihers fallen.

Alle normalen und heroischen Bosse in der Eiskronenzitadelle für 25 Spieler lassen jetzt garantiert einen Schattenfrostsplitter fallen.

Alle normalen und heroischen Bosse in den Flügeln der Eiskronenzitadelle für 25 Spieler sowie der Lichkönig lassen jetzt garantiert zwei Schattenfrostsplitter fallen

Alle heroischen Bosse in den Flügeln der Eiskronenzitadelle für 25 Spieler lassen jetzt ein zusätzliches heroisches Stufenabzeichen fallen.

Der Lichkönig lässt auf heroischer Schwierigkeit für 25 Spieler jetzt zwei zusätzliche heroische Stufenabzeichen fallen.

Alle Begegnungen im „schweren Modus“ der 25-Spieler-Version von Ulduar werfen jetzt garantiert ein Fragment von Val’anyr ab.

Der Trailer zu WoW: Cataclysm Classic:

Saison der Entdeckungen bekommt bald neues Endgame

Was hat Blizzard für die Saison der Entdeckungen angekündigt? Phase 3 der aktuellen Classic-Saison startet bereits am 4. April 2024. Ab dann könnt ihr von Stufe 40 auf Stufe 50 leveln, euch zehn zusätzliche Talentpunkte verdienen, euch ins runderneuerte Endgame stürzen sowie Azeroth nach weiteren Geheimnissen absuchen.

Hier die wichtigsten Neuerungen von Classic-Phase 3:

Jede Klasse bekommt mindestens sechs neue Runen, über die sie frische Fertigkeiten freischalten, die es in der Form noch nie im Classic-Kontext gab.

Dazu kommen zwei neue Runen-Slots, auf Helmen und Armschienen.

Die Portale in Eschental, Dämmerwald, Hinterland und Feralas führen euch in den Smaragdgrünen Alptraum, wo euch ein neues PvE-Event erwartet.

Die PvP-Ränge erhöhen sich von 5 auf 7 und es gibt neue Belohnungen wie PvP-Sets und Accessoires.

Im Versunkenen Tempel von Atal’Hakkar erwartet euch nicht mehr der verwinkelte Dungeon, in dem man sich so wunderbar verlaufen konnte, sondern eine Raid-Instanz für 20 Spieler – mit acht Bossen, frischen Quests, nützlichen Rezepten und brandneuen Belohnungen.

Die Dungeons Schwarzfelstiefen, Maraudon und Zul’Farrak locken mit neuen Belohnungen für Stufe-50-Charaktere.

Zusätzlich zum aktuell wirkenden XP-Buff für Charaktere bis Stufe 39 wird es mit dem Start von Phase 3 einen weiteren Buff geben, der Charakteren der Stufen 40 bis 49 immerhin noch 50 Prozent mehr Erfahrung verspricht.

Mit Phase 3 kommt die Duale Talentverteilung, die es euch ermöglicht, zwischen zwei Skillungen hin- und herzuwechseln.

Freut ihr euch auf die kommenden Classic-Inhalte oder lassen euch die Ankündigungen kalt? Verratet es uns in den Kommentaren.

Oder zockt ihr gerade immerzu den neuen Battle-Royale-Modus von WoW? Falls ihr zu der Spielvariante mehr wissen möchtet, schaut hier vorbei: WoW hat ab jetzt einen Battle-Royale-Modus: Das müsst ihr zu Plunderstorm wissen