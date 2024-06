Tarisland ist live – Wer sollte unbedingt reinspielen, für wen ist das MMORPG eher nichts?

Heute, am 21. Juni 2024, ist mit Tarisland das größte MMORPG für den PC seit Lost Ark erschienen. Doch für wen könnte das Online-Rollenspiel von Tencent etwas sein? Wem dürfte der Trip in die Fantasywelt eher keinen Spaß machen? MeinMMO verrät euch, welche Knöpfe das Spiel drückt und was es nicht bietet.

Es ist so weit! Heute, am 21. Juni 2024, ist mit Tarisland das größte MMORPG für den PC seit Lost Ark erschienen. Seit 09:00 Uhr könnt ihr auf die europäischen Server. Für mehr Infos zum Start schaut hier vorbei: Tarisland: Alles Wichtige zu Release, Klassen, Pre-Download, System-Voraussetzungen, Konsole, Free to play.

Doch für wen lohnt sich der Download und die Installation eigentlich? An wen richtet sich Tarisland? Wer kann mit dem MMORPG Spaß haben? Wer eher nicht? Basierend auf unseren Eindrücken aus den diversen Tests und der chinesischen Version, die bereits erschienen ist, verraten wir euch, wem das Spiel von Level Infinite und Tencent gefallen könnte.

Der Cinematic-Trailer zum Launch von Tarisland:

Gebt Tarisland eine Chance, wenn ihr …

einfach mal wieder Lust darauf habt, gemeinsam mit anderen Genre-Fans in ein frisch veröffentlichtes MMORPG zu starten.

einen großen Fokus auf PvE-Inhalte wie Quests, Dungeons und Raids setzt.

nach einem neuen MMORPG mit kostenlosem Zugang für den PC sucht.

die Option spannend findet, das Spiel sowohl auf dem PC als auch auf eurem Mobile-Gerät erleben zu können.

mit WoW in der Vergangenheit viel Spaß hattet und jetzt nach einer Alternative sucht, die sich vom Blizzard-MMORPG an vielen Stellen hat inspirieren lassen.

PvP am liebsten in instanziierten Bereichen wie Arenen und Schlachtfeldern erlebt, gerne PvP-Ränge hochklettert und es bevorzugt, dass die Ausrüstung aller Teilnehmer in PvP-Inhalten angeglichen wird.

den Mix aus Tab-Targeting und dennoch vergleichsweise actionreichen Kämpfen spannend findet.

Tarisland könnt ihr ignorieren, wenn ihr …

wuchtige Kampfsysteme wie das von Black Desert bevorzugt.

ein klassisches Tab-Targeting-System wie bei WoW und FFXIV mögt, mit mehreren vollgepackten Skill-Leisten.

ein neues MMORPG mit starkem Sandbox- oder PvP-Fokus sucht.

bei generischen Fantasy-Welten asiatischer Entwickler, die in einer kunterbunten Grafik präsentiert werden, Ausschlag bekommt.

auch in MMORPGs nach einer fesselnden Geschichte, spannend geschriebenen Quests und toll gezeichneten Figuren sucht.

ihr beim Gedanken an Free2Play-Modellen mit Ingame-Shop, zig Währungen und Echtgeld-Komponente Kopfschmerzen habt.

MMORPGs am liebsten mit dem Controller auf der Konsole erlebt.

Tipps und Hinweise für den Start

Falls ihr einen Versuch wagen möchtet, findet ihr im Folgenden einige Tipps und Empfehlungen sowie eine Übersicht zu den neun Klassen, damit euer Start in Tarisland möglichst geschmeidig ausfällt.

MeinMMO-Autor Cedric Holmeier hat bereits die chinesische Release-Version von Tarisland gezockt und sich dort den Ersteindruck aus den vorherigen Testphase bestätigten lassen. Das MMORPG erscheint zwar parallel für PC und Mobile-Geräte, doch liegt der Fokus der Entwickler klar auf der Spielerfahrung auf dem PC. Das ist bei vielen anderen MMORPGs für PC und Mobile anders.

Außerdem hatte Cedric nie das Gefühl, dass er gerade an einer Gruppenherausforderung scheitert, weil die Mitstreiter vorm Smartphone sitzen und nichts auf die Reihe bekommen. Seine kompletten Eindrücke könnt ihr hier nachlesen: Tarisland ist weder WoW-Klon noch Handy-Spiel, es ist das nächste große MMORPG