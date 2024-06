Tarisland: Kosten für Shop, Abo, Battle Pass, Kristalle – so teuer ist das Free2Play-MMORPG

Was muss ich noch zu Tarisland wissen? Tarisland ist ein Themenpark-MMORPG, das einen großen Fokus auf Dungeons und Raids setzt und für PC sowie Mobile erschienen ist. Eine Konsolen-Version oder Controller-Support gibt es nicht. Eine Story-Kampagne führt euch durch die Level-Phase. In der Spielwelt findet ihr zudem Nebenquests und Events.

Ihr findet den Kampfpass im Bereich Saison (rotes Banner), in dem ihr auch Zugriff auf das Handbuch des Schicksals sowie euren Saison-Rang erhaltet. Die Saison 0 hört auf den Namen Geheimnis der Leere und den zugehörigen Kampfpass gibt es in einer kostenlosen und einer kostenpflichtigen Variante, mit jeweils 60 Stufen.

Was ist mit dem Laden? Neben dem Ingame-Shop gibt es auch noch einen extra Laden, in dem ihr vor allem Ingame-Währungen wie Silber, Seltene Medaillen oder Ruhmauszeichnungen investiert. Einige angesagte Gegenstände kosten aber auch Kristalle:

Auf dem Markt finden sich derzeit vor allem kosmetische Angebote wie Waffen- und Rüstungs-Skins, Kopfschmuck, Rücken-Accessoires, Auren, Mounts und Pets. Die Preise variieren von Angebot zu Angebot. Die beiden Boden-Reittiere kosten beispielsweise jeweils 1.980 Kristalle, also umgerechnet jeweils 33,26 Euro. Die Flugreittiere kommen auf je 2.680 Kristalle, also je 44,25 Euro.

Ganz Free2Play-typisch bieten die Entwickler jedoch einige optionale, kostenpflichtige Angebote an, die Geld in die Kassen des Publishers spülen sollen:

