Mit einem cleveren Kniff minimiert Tarisland die Wartezeiten für Dungeons

Egal, wie viel gerade los ist, in Tarisland wartet ihr nie lang auf eine Dungeon-Einladung. Das liegt an einer cleveren Idee der Entwickler, die aus Sicht von MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz jedoch eine Option vermissen lässt.

Was ist das für eine clevere Idee? Bereits im Tutorial werfen die Entwickler alle Tarisland-Neueinsteiger in einen Kampf gegen einen Raidboss, in dem der Charakter von mehreren KI-Streitern flankiert wird, die tanken, heilen und Schaden verursachen. Schon früh wird also klar, dass die NPCs des MMORPGs clever genug agieren, um Mechaniken sauber zu spielen und Rollen in Gruppeninhalten zu übernehmen.

Das ist jedoch keine einmalige Sache. Wenn ihr über die automatische Gruppensuche von Tarisland zu lang auf ausreichend Mitstreiter für einen Dungeon wartet, teilt euch das System erneut KI-Kämpfer mit den passenden Rollen zu. Und mit zu lang ist nur ein sehr kurzes Zeitfenster gemeint. Ihr müsst in dem Online-Rollenspiel also nie mehrere Minuten auf eine Dungeon-Einladung warten.

Der Cinematic-Trailer zum Launch von Tarisland:

Wie gut funktioniert das System? Die Einladungen erfolgen schnell, die KI-Streiter lassen sich an ihren generischen Namen und fehlenden Titeln erkennen. Außerdem könnt ihr auf ihren Porträts über einen Rechtsklick kein Optionsmenü aufrufen.

Im Kampf agieren die NPCs effektiv, spielen Mechaniken sauber und wenn ihr einen KI-Heiler an eurer Seite habt, hält dieser euren Trupp verlässlich am Leben. Auf reddit berichtet Kebabslayer2 aber auch von einer negativen Erfahrung:

„Wir wurden in unserem zweiten Dungeon als Geisel festgehalten, weil wir ein AFK-Mitglied hatten. Wir versuchten, ihn per Vote aus der Gruppe zu schmeißen, doch kann der Bot wohl nicht für den Kick stimmen, also mussten wir die Instanz verlassen (und verloren unsere Chancen auf Belohnungen bei den letzten beiden Bossen).“

Ihr habt das beste MMORPG aller Zeiten gewählt:

Mehr zum Thema Die besten MMORPGs aller Zeiten für PC und Konsolen: Die MeinMMO-Community hat gewählt von Karsten Scholz

Welche Option fehlt unserem MMORPG-Experten Karsten Scholz? In meiner Kolumne Tarisland ist bislang das perfekte MMORPG für Papas wie mich hatte ich euch ja bereits verraten, dass ich die Staffelung der Inhalte, den technisch sauberen Launch und den hohen Komfort des MMORPGs sehr zu schätzen weiß. Auch die Idee mit den KI-Streiten schafft mehr Komfort.

Ich verstehe jedoch nicht, dass die Entwickler des Spiels nicht den einen Schritt weiter gehen und eine Option wie in WoW: The War Within oder Final Fantasy XIV anbieten, um wahlweise sofort mit ausreichend KI-Kämpfern den Dungeon-Run zu starten.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Wartezeiten sind im Zweifel noch geringer, jeder kann neue Dungeons in seinem eigenen Tempo kennenlernen oder sich im sicheren Umfeld an neue Rollen wie die vom Heiler oder Tank gewöhnen. Wie seht ihr das? Falls ihr euch das Spiel anschauen möchtet: 5 Tipps und Tricks zu Tarisland, die ihr vor dem Start des neuen MMORPG wissen solltet