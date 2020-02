Dead by Daylight bringt die wohl beste Neuerung für den Trapper

In Dead by Daylight bekommen Fallensteller (Trapper) eine neue Fähigkeit. Die ist eigentlich klein, dürfte jedoch größere Auswirkungen in Matches haben.

Obwohl in Dead by Daylight das Augenmerk aktuell auf den Teaser zum nächsten Kapitel und einen möglichen Werwolf-Killer gerichtet ist, gibt es auch andere interessante News. Die Entwickler erklärten in einem einstündigen Stream viele Details zur Latenz in Dead by Daylight und was für Auswirkungen sie auf das Spiel hat.

Ganz am Ende gab es jedoch ein kleines „Bonus-Detail“, quasi einen Vorgeschmack auf den kommenden Patch. Dabei stellten sie eine neue Fähigkeit des Fallenstellers vor.

Was kann der Trapper künftig? Der kleine Clip zeigt einen Trapper, der vor einer nicht platzierten Falle steht und diese energisch anstarrt. Nach einigem Hin und Her, beugt er sich einfach hinab und baut die Falle auf. Das ist eine Neuerung, denn bisher konnte der Trapper die am Boden befindlichen Fallen nicht sofort wieder aktivieren.

Die entsprechende Szene im Stream beginnt bei 56:48:

Warum ist das so bedeutsam? Wenn ein Trapper bisher eine Falle wieder „neu aufstellen“ wollte, dann musste er die Falle erst an sich nehmen und dann neu platzieren. Das hat zusätzliche Zeit gekostet, denn man musste nicht nur die „Aufheben“-Animation durchlaufen, sondern auch wieder die exakte Position der Falle finden, damit Überlebende nicht an ihr vorbeigehen können.

Das sorgte dafür, dass ein Trapper über die Dauer einer Partie viele Sekunden verliert, die er eigentlich mit der Suche nach Überlebenden hätte verbringen sollen. Bereits zuvor gab es einen kleinen Bugfix für Trapper.

Cortyn meint: Jetzt, wo diese Änderung zum Greifen nahe ist, stellt sich die Frage, warum der Trapper das bisher nicht konnte. Das ist so eine dieser nahezu perfekten Anpassungen, bei der ich mich schon vor dem Release frage, wie ich bisher ohne sie überhaupt spielen konnte. Ob das genug Auswirkungen hat, um den Trapper wieder etwas häufiger zur Wahl der Spieler werden zu lassen, bleibt abzuwarten. Grundsätzlich dürfte das aber viel Zeit sparen, die man ansonsten vergeudet.

Was haltet ihr von dieser Änderung für den Trapper? Gefällt sie euch oder muss da noch mehr kommen?