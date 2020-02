Dead by Daylight dreht auf und bringt zerstörbare Wände für alle Killer

Zerstörbare Wände, schnellere Sabotage und starke Nerfs an Toolboxen. Dead by Daylight krempelt das Horror-Spiel ordentlich um.

Erst vor wenigen Tagen gab es Spekulationen um einen möglichen Werwolf-Killer in Dead by Daylight und schon heute gibt es neue Infos zum kommenden Patch. Zwar wurden noch keine neuen Details zum Killer veröffentlicht, doch gibt es große Änderungen. Zukünftig will Dead by Daylight nämlich zerstörbare Wände ins Spiel einbauen, sodass die Karte sich im Laufe des Matches ändert.

Außerdem gibt es starke Nerfs an den Toolboxen und viele Änderungen an der Sabotage und dem Verbrauch von Gegenständen.

Woher stammen die Infos? Sämtliche Informationen hat Behaviour selbst in einem „Developer Update“ veröffentlicht. Die Pläne behandeln vor allem Neuerungen, die im Verlauf der nächsten Wochen live gehen sollen.

Was ist mit den zerstörbaren Wänden? Mit dem nächsten Patch wird Dead by Daylight zerstörbare Wände implementieren. Das sind dann bestimmte Stellen in Wänden, die von dem Killer eingerissen werden können, um neue Durchgänge zu erschaffen. Das soll „Loops“ verkürzen und die Map ein wenig verändern.

Die Entwickler werden dieses Feature zu Beginn lediglich auf einer neuen Karte testen, die mit dem nächsten Kapitel kommt. Später soll das Feature allerdings auf alle Karten ausgeweitet werden und den Killer so neue Möglichkeiten geben, die Map zu verändern oder an überraschenden Punkten durch die Wand zu brechen. Es handelt sich dabei um feste Punkte in den Wänden. Es wird nicht jede Wand zerstörbar sein.

Zerstörbare Wände sind für beide Seiten leicht zu erkennen und das Zerstören einer Wand wird vermutlich so lange dauern wie das Zerstören einer Palette. Fähigkeiten, die bisher Paletten zerstören können (wie etwa die Kettensäge) werden künftig auch die entsprechenden Wände sofort zerstören können.

Der Hillybilly könnte bald durch Wände kommen …

So ändern sich die Toolboxen: Toolboxen sind den Entwicklern schon seit längerer Zeit ein Dorn im Auge. Wenn mehrere Spieler Toolboxen mitbringen, dann können Generatoren extrem schnell abgeschlossen werden, was zu einer kurzen Match-Dauer führt. Deshalb werden Toolboxen künftig so überarbeitet:

Toolboxen haben viel weniger Aufladungen, sind also deutlich schneller verbraucht.

Toolboxen erhöhen die Reparaturgeschwindigkeit stärker, aber nur für wenige Sekunden.

Dadurch wollen die Entwickler erreichen, dass das Verwenden einer Toolbox eine taktische Entscheidung im Match ist. Aktuell ist es so, dass Überlebende quasi permanent eine Toolbox verwenden können, da diese mit den richtigen Addons kaum aufzubrauchen ist.

So wird die Sabotage geändert: Auch Sabotage wird geändert, weil den Entwicklern das aktuelle Gameplay nicht gefällt. Gegenwärtig ist es so, dass Überlebende zum Start einer Runde sämtliche Haken auf 99 % sabotieren und dann im Bruchteil einer Sekunde den Haken einreißen, wenn der Killer einen Überlebenden aufhängen will. Künftig wird die Sabotage so geändert:

Das Sabotieren eines Hakens dauert nur noch wenige Sekunden.

Die Sabotage muss in einem Rutsch durchgeführt werden. Bricht man den Vorgang ab, ist der Fortschritt verloren.

Ein sabotierter Haken erscheint viel schneller wieder neu.

Eine Toolbox kann nur noch wenige Haken sabotieren, bevor sie aufgebraucht ist.

Haken können nun aus jedem Winkel sabotiert werden.

Dadurch soll die Sabotage eine taktische Entscheidung werden, die mit etwas mehr Risiko verbunden ist. Übrigens können Bärenfallen vom Fallensteller (Trapper) bald nicht mehr sabotiert werden – ein weiterer Buff neben seiner wohl besten Neuerung.

Wann kann man diese Neuerungen spielen? Der PTR mit dem neuen Killer und allen oben genannten Neuerungen sollte im Verlauf dieser Woche online gehen, vermutlich schon in der heutigen Nacht (vom 18. auf den 19. Februar). Sobald es neue Details zum Killer gibt, lest ihr das hier bei MeinMMO.

Was haltet ihr von diesen geplanten Änderungen? Ein Segen für Dead by Daylight? Oder patcht Behaviour das Spiel kaputt?