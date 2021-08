Wenn Pinhead euch in Dead by Daylight ermordet, löscht er euch aus dem Spiel

Pinhead tötet seine Opfer nicht einfach – er löscht sie ganz aus dem Spiel. Seine Mori-Animation in Dead by Daylight lässt absolut nichts zurück.

Obwohl in Dead by Daylight gerade eher miese Stimmung herrscht, weil das Spiel sich bald von den „Stranger Things“-Charakteren verabschieden muss, gibt es auch Grund zur Freude. Denn ein neuer Killer wurde angekündigt und das ist Pinhead aus dem Hellraiser-Franchise. Wie alle Killer hat Pinhead eine eigene Mori-Animation und die ist sogar in einer Hinsicht besonders: Der Überlebende wird in eine andere Dimension befördert.

Was ist eine Mori-Animation? Normalerweise werden Überlebende in Dead by Daylight durch den mysteriösen Entitus getötet, wenn sie am Opferhaken sterben. Durch bestimmte Perks oder Opfergaben können Killer gelegentlich aber selbst „Hand anlegen“ und einen Überlebenden eigenhändig umbringen. Da dies ursprünglich durch die Opfergabe „Memento Mori“ kommt, nennen die Spieler diese Kill-Animation einfach kurz „Mori“. Jeder Killer hat eine eigene, die zumeist sehr cool, aber auch sehr grausam ist.

Was macht Pinhead? Pinhead bleibt ganz seinem filmischen Vorbild treu und bedient sich Ketten und Haken. Der Überlebende wird angehoben und danach von zahlreichen beschworenen Ketten erfasst. Die Ketten rammen an mehreren Stellen in die Haut und ziehen dabei sogar das Gesicht ein wenig in die Länge.

Dann öffnet sich ein Portal mit einem mit Nägeln und Klingen bestückten Pfahl, an den der Überlebende gebunden wird und anschließend zusammen mit dem Pfahl schreiend im Portal verschwindet – und damit aus dem Spiel gelöscht wird.

Damit ist Pinhead der erste Killer, der von seinem Opfer nichts zurücklässt und den entsprechenden Charakter einfach aus der Karte und in eine andere Dimension befördert.

Besonders cool: Im Gegensatz zu den meisten anderen Killern spricht Pinhead sogar und sagt: „I shall tear your soul apart“ – zu deutsch etwa: „Ich werde deine Seele zerreißen.“

Was haltet ihr von dieser Mori-Animation? Ziemlich cool und passend für Pinhead? Oder eher harmlos und langweilig im Vergleich zu anderen Moris?