Trainer in Pokémon GO fordern coole Animationen in der Fangmaske zurück

Mit dem letzten Update in Pokémon GO wurde neue Animationen in der Fangmaske eingeführt. Nun haben Trainer festgestellt, dass sie wieder verschwunden sind und fordern sie zurück. Wir haben und angesehen, was passiert ist und zeigen es euch.

Worum geht es? Im Rahmen des letzten Updates von Pokémon GO wurden neue Animationen im Spiel eingeführt. Dabei haben sich die Pokémon beim Öffnen der Fangmaske gefreut und sich lustig bewegt. Doch nun sind diese Animationen wieder weg, was in der Community von Pokémon GO für viel Gesprächsstoff sorgt.

Wir zeigen euch die Reaktionen der Spieler.

“Es macht irgendwie Spaß, diese Animation zu haben”

Das sagen die Spieler: Viele Spieler fanden die neue Begrüßung cool und waren begeistert. Diese Freude teilten sie auch in den sozialen Netzwerken. Der Twitter-User R2-D2 TL46 etwa scrheibt: “Es macht irgendwie Spaß, diese Animation zu haben” (via twitter.com).

Außerdem zeigte er, wie ihr im nachfolgenden Video sehen könnt, die Animation von Kicklee:

Doch wie eingefleischte Spieler wissen, waren die Animationen dabei gar keine neuen. Sie werden nämlich bereits seit längerem beim Spielen mit dem Kumpel benutzt. Das stellte auch der reddit-User Qualimiox fest und machte außerdem auf folgende Problematik aufmerksam:

“Irgendetwas stimmte definitiv nicht, denn es gibt diese Animationen für alle Pokémon, aber sie liefen nur bei einigen ausgewählten. Sie wurden auch für die Freunde in der Freundesliste abgespielt und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Freundesliste dadurch verlangsamt wurde”(via reddit.com). Das könnte natürlich ein Hinweis sein, weshalb die Funktion so schnell wieder entfernt wurde.

GrantB1222 erinnert sich hingegen an eine ähnliche Situation aus der Vergangenheit, bei der besonders hochwertige Schreie für die ersten 151 Pokémon implementiert und dann nach wenigen Tagen wieder entfernt wurden (via reddit.com).

Trainer fordern Rückkehr der Animationen

Andere Spieler sind über das so schnelle Ende der neuen Animationen in der Fangmaske traurig und fordern die Rückkehr. So schreibt die Twitter-Userin Susavina: “Waren sie notwendig? Ganz und gar nicht. Waren sie einfach großartig? Hölle, Ja! Niantic, bring sie zurück!” (via twitter.com).

Auch andere Trainer äußern ihre Enttäuschung. So schreibt bigmike19867 auf Twitter, dass er sich über den neuen frischen Look gefreut hatte (via twitter.com). Und auch KagamiSnowy ist davon überzeugt, dass es den Charakteren Persönlichkeit verliehen hätte und ist sauer auf den CEO von Niantic, dass diese Funktion entfernt wurde (via twitter.com).

Gibt es Hoffnung auf eine Rückkehr der Animationen?

Wie einige Spieler auf reddit und Twitter mitteilen, hatten sie Probleme bei der Darstellung dieser Animationen. So erklärt der Twitter-User KantoCrewTrnr: “Ich liebte es, aber es hatte einige Lags und Glitches. Vielleicht beheben sie das und implementieren sie wieder” (via twitter.com). Darauf hoffen auch andere Trainer.

Ein weiterer Punkt, der von Niantic eventuell erst behoben werden muss, sind die Animationen für die fehlenden Monster. Denn wie der reddit-User Qualimiox erklärt hat, waren diese nicht für alle Pokémon vorhanden (via reddit.com). Der Twitter-User Karan_WZ ist deshalb davon überzeugt, dass diese Animationen erst für alle Monster angepasst werden, bevor sie zurück kommen (via twitter.com)

Ob Niantic die Probleme lediglich anpasst und die beliebte Funktion dann wieder im Spiel implementiert, ist bislang nicht bekannt. Sollte es hierzu neue Informationen geben, dann erfahrt ihr es hier, auf MeinMMO.

Wie findet ihr die Animationen in der Fangmaske? Wünscht ihr euch diese zurück? Oder wollt ihr lieber schnell fangen und euch interessiert die Begrüßung deshalb eher nicht. Schreibt uns doch eure Meinung dazu hier, auf MeinMMO, in die Kommentare!

