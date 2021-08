Pokémon GO: Zacian Konter – Wir zeigen euch die besten Angreifer

Ab heute, dem 20.8.2021, trefft ihr in Pokémon GO erstmals auf den legendären Raid-Boss Zacian. Dieser wird nun in den Level-5-Raids in seiner heldenhaften Kriegerform zu finden sein. Wir verraten euch, welche Konter ihr am besten gegen Zacian nutzen solltet, um den Raid schnell für euch zu entscheiden.

Wann erscheint Zacian? Das legendäre Pokémon erscheint im Rahmen des 3. Hyperbonus-Events in den Level-5-Raids. Ihr findet es dort in folgendem Zeitraum:

von Freitag, den 20. August 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit

bis Donnerstag, den 26. August 2021 um 10:00 Uhr Ortszeit

Zacian (heldenhafte Kriegerform) – Alle Infos und Konter

Was ist das für ein Pokémon? Bei Zacian handelt es sich um ein legendäres Pokémon vom Typ Fee. Es stammt aus der 8. Generation und ist aus der Spielereihe “Schwert und Schild” bekannt, wo es das Cover von “Schwert” ziert. Sein Gegenstück bildet dort das legendäre Pokémon Zamacenta.

Wie auch andere legendäre Monster, hat Zacian zwei verschiedene Formen: Die “heldenhafte Kriegerform” und “König des Schwertes”. In Pokémon GO könnt ihr bislang nur aus die heldenhafte Kriegerform treffen.

Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform (links) und als König des Schwertes (rechts) via pokemon.com

Gibt es Zacian als Shiny? Nein. Leider könnt ihr Zacian bislang nicht in seiner schillernden Form im Spiel bekommen.

Nutzt diese Konter gegen Zacian (heldenhafte Kriegerform)

Da Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform vom Typ Fee stammt, hat es eine besondere Schwäche gegen Angriffe vom Typ Gift und Stahl. Das solltet ihr bei der Zusammenstellung eures Teams beachten und entsprechende Angreifer wählen. Welche Konter sich am besten gegen Zacian eignen, haben wir mit Hilfe der Übersicht von Pokebattler für euch zusammengefasst (via pokebattler.com):

Pokémon Moveset (Crypto-) Metagross Patronenhieb und Sternenhieb (Crypto-) Lavados Feuerwirbel und Hitzekoller (Crypto-) Mewtu Konfusion und Psychostoß (Crypto-) Sarzenia Säure und Matschbombe Dialga Metallklaue und Eisenschädel Roserade Gifthieb und Matschbombe (Crypto-) Giflor Säure und Matschbombe Stalobor Metallklaue und Eisenschädel (Crypto-) Scherox Patronenhieb und Eisenschädel (Crypto-) Skuntank Gifthieb und Matschbombe

Nutzt diese Mega-Entwicklungen gegen Zacian: Ihr könnt gegen Zacian auch sehr gut eure Mega-Entwicklungen einsetzen. Diese eignen sich als Konter besonders gut:

Mega-Glurak Y mit Feuerwirbel und Lohekanonade

Mega-Gengar mit Schlecker und Matschbombe

Mega-Bisaflor mit Rankenhieb und Matschbombe

Mega-Tauboss mit Stahlflügel und Sturzflug

Lohnt sich Zacian (heldenhafte Kriegerform)?

Wie wir der Übersicht von gamepress entnehmen konnten, kann Zacian in seiner heldenhaften Kriegerform mit hohen Werten beim Angriff und der Verteidigung überzeugen (via gamepress.gg). Die Ausdauer ist hingegen nur durchschnittlich. Darüber hinaus kann es verschiedene Sofort- und Lade-Attacken erlernen.

Obwohl es ein Pokémon vom Typ Fee ist, hat es allerdings keine Sofort-Attacke von diesem Typ zur Verfügung. Das macht Zacian für den Einsatz in Raids oder der PvP-Liga weniger interessant. Und auch Shiny-Jäger werden traurig sein, dass es kein schillerndes Exemplar von Zacian zu fangen geben wird.

Da es dieses Pokémon jedoch zum ersten Mal im Spiel gibt, solltet ihr euch auf jeden Fall das eine oder andere Exemplar sichern.

Werdet ihr dir Raids mit Zacian nutzen? Und welches Team setzt ihr gegen das legendäre Pokémon ein? Schreibt uns eure Meinung dazu hier auf MeinMMO in die Kommentare und tauscht euch mit anderen Trainern aus.

Was ist eigentlich dieser Schillerpin? Und gibt es den in Pokémon GO? Wir haben uns angesehen, was es damit auf sich hat und erklären es euch.