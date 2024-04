Pokémon GO: Umweltwoche startet heute – Alle Inhalte und Boni

Die Pokémon GO Umweltwoche startet heute. Was für Inhalte und Boni euch in diesem Event erwarten, haben wir uns für euch angeguckt.

Was ist das für ein Event? Die Umweltwoche ist ein Event, welches in Pokémon GO auch die letzten Jahre stattgefunden hat. Das Event startet heute, am 22. April 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum Freitag, dem 26. April 2024 um 20:00 Uhr.

Obwohl das Event keine wilden Spawns oder neue Pokémon bringt, gibt es dennoch einige Inhalte, die während des Events aktiv sind. Hierzu zählen unter anderem verschiedene Boni, Feldforschungen und Sammler-Herausforderungen.

Was genau ihr im Event findet, haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Umweltwoche bringt erhöhte Shiny-Chance, Kumpel-Boni und mehr

Welche Boni gibt es im Event? Im Event könnt ihr euch über die folgenden Boni freuen:

Euer Kumpel bringt euch öfter Souvenirs und Geschenke

Euer Kumpel bleibt länger auf der Karte, nachdem ihr es mit Beeren oder Knursp gefüttert habt

Ihr benötigt nur die halbe Distanz, um Herzen mit eurem Kumpel zu verdienen

Erhöhte Shiny-Chance bei den Pokémon aus 2-km-Eiern

2 Sammler-Herausforderungen

Event-Feldforschungen

Showcases mit Event-Pokémon

Welche Pokémon können aus 2-km-Eiern schlüpfen? Während des Events könnt ihr die folgenden Pokémon aus 2-km-Eiern ausbrüten. Die Shiny-Chance ist für diese Pokémon erhöht.

Wadribie*

Rotomurf*

Unratütox*

Tarnpignon*

Bithora*

Alle Pokémon mit einem * können als Shiny erscheinen.

Welche Feldforschungen gibt es im Event? In der Umweltwoche gibt es verschiedene Feldforschungen, bei denen euch die gleichen Pokémon begegnen, die ihr auch aus den 2-km-Eiern ausbrüten könnt.

Begegnet ihr den Pokémon als Belohnung aus Feldforschungen, ist die Shiny-Chance hierbei nicht erhöht, wie es bei den 2-km-Eiern der Fall ist.

Fange 5 Pokémon: Bithora*

Fange 10 Pokémon: Tarnpignon*

Erkunde 1 km: Unratütox*

Erkunde 2 km: Rotomurf*

Brüte ein Ei aus: Wadribie*

Alle Pokémon, die mit einem * markiert sind, können auch in ihrer Shiny-Form erscheinen.

Welche Sammler-Herausforderungen gibt es? Im Event gibt es 2 Sammler-Herausforderungen. Für die erste Sammler-Herausforderung müsst ihr Rotomurf fangen und zu Stalobor entwickeln, für die zweite müsst ihr Unratütox fangen und zu Deponitox entwickeln.

Für das erfolgreiche Absolvieren der Sammler-Herausforderungen winken euch jeweils 10.000 Erfahrungspunkte sowie 5.000 Sternenstaub als Belohnung.

Was sagt ihr zum Event? Werdet ihr die Boni für euer Kumpel-Pokémon nutzen? Freut ihr euch auf die erhöhte Shiny-Chance? Oder interessieren euch die Boni aus dem Event nicht? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Kommentare.

Eine Übersicht, über die weiteren Events im April 2024 in Pokémon GO, findet ihr bei uns natürlich auch.