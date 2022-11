Ab heute bekommt ihr eines der seltensten Mounts von WoW kostenlos auf Twitch – So geht’s

Wann startet Dragonflight? Die neue Erweiterung könnt ihr ab 0:00 Uhr in der Nacht von Montag, den 28. auf Dienstag, den 29. November spielen. Ab da öffnet sich der Weg in die Dracheninseln und ihr könnt euch die neuen Gebiete, Dungeons und die neue Story ansehen.

– Die neuen Dracthyr richtig spielen – Schnell auf Lvl 70 Leveln – Alle Drachen-Anpassungen in einer Stunde finden – Alle Unterklassen und Talentskillungen – So kommt ihr schnell an Gold

