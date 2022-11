WoW: Dragonflight ist live! – Das Wichtigste zum Start in 2 Minuten

Die neunte Erweiterung von World of Warcraft ist gestartet. Dragonflight ist nun live und alle stürmen auf die Dracheninseln, um Level 70 zu werden.

Update 0:10 Uhr: Auf einigen Realms scheint das Schiff, das auf die Dracheninseln fahren soll, einfach nicht anzukommen … viele Leute stehen sich die Beine in den Bauch.

Update 0:15 Uhr: Blizzard hat nun Portale am Steg gespawnt, die direkt zu den Dracheninseln teleportieren.

Originalmeldung: Endlich ist es vollbracht. Die Zeit von „Shadowlands“ ist endgültig vorbei und World of Warcraft ist erfolgreich in seine 9. Erweiterung gestartet. Der Launch von Dragonflight fand pünktlich um 0:00 am 29.11.2022 statt und Tausende Spielerinnen und Spieler tummeln sich bereits auf den Dracheninseln, um Stufe 70 zu erreichen.

Wie lief der Launch ab? Wie zu erwarten, verlief der Launch – zumindest nach aktuellem Stand – relativ ereignislos. Um Mitternacht ploppten einfach die neuen Quests für alle Besitzer von Dragonflight auf und schon ging es auf die Dracheninseln. Nur wer zu dem Zeitpunkt noch nicht eingeloggt war, der konnte kleinere Probleme haben, denn es gab beim Login zeitweise Warteschlangen.

Was steckt im neuen Addon? Die Erweiterung „Dragonflight“ zeigt sich verhältnismäßig klassisch und verzichtet auf besonders viele Features. Stattdessen besinnt man sich auf die alten Stärken und bekommt daher ein gewohnt rundes Paket mit nur wenig Neuerungen, die an alte Erfolge anknüpfen sollen:

Neues Maximal-Level von 70

4 neue Gebiete (+1 als Startgebiet für die Dracthyr)

8 neue Dungeons

Überarbeitete Berufe mit neuem Auftrag-System

Rückkehr und Verbesserung der Talentbäume

Drachenfliegen als neue Art der Fortbewegung – deutlich schneller als herkömmliches Fliegen

Kommt da noch mehr? Grundsätzlich ja. Zum einen werden viele Endgame-Features erst morgen, am Mittwoch nach dem wöchentlichen Reset um 5:00 Uhr freigeschaltet. So soll sich niemand „gehetzt“ fühlen, unbedingt schon am ersten Tag Stufe 70 zu erreichen.

Auch danach ist noch lange nicht Schluss. Der erste Raid eröffnet nur wenige Wochen später und Blizzard hat bereits versprochen, dass man deutlich mehr und deutlich häufiger Patches und Updates veröffentlichen möchte, als noch in Shadowlands. Zu diesem Zwecke hatte World of Warcraft vor einigen Monaten sogar 100 neue Entwickler eingestellt, um den Content-Hunger der Community befriedigen zu können.

Ob diese Ziele erreicht werden, wird sich wohl erst im Jahr 2023 zeigen – aber bis dahin sollten die meisten genug auf den Dracheninseln zu tun haben.

Zockt ihr diese Nacht auch durch und werdet es Dienstag früh auf der Arbeit, in der Schule oder der Uni bereuen? Oder habt ihr euch Urlaub genommen, um so „richtig hart reinzusuchten“?

Alle Informationen rund um Dragonflight findet ihr in unserer großen Übersicht.