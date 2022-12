In WoW Dragonflight verbreitet sich gerade eine neue Pandemie wie vor 17 Jahren – Ist sie gefährlich?

Spieler haben eine neue Krankheit in WoW Dragonflight entdeckt, die sich unkontrolliert in der neuen Hauptstadt Valdrakken und darüber hinaus verbreitet. Etwas Ähnliches ist schon 2005 passiert und war damals so erstaunlich, dass sogar Forscher den Zwischenfall aufgegriffen haben.

Was ist das für eine Seuche? Einige Elite-Gegner in der offenen Welt von Dragonflight beherrschen die Fähigkeit „Ansteckende Ängstlichkeit“ oder im Original: „Contagious Cowardice“. Die Fähigkeit erzeugt einen Ring von 7 Metern Umkreis um euch und kann auf andere Spieler und offenbar Begleiter überspringen.

Wie Spieler auf reddit und auch wir selbst schon gesehen haben, verbreitet sich die Seuche aktuell in Valdrakken. Wie genau sie in die Stadt gelangt, wissen wir aber noch nicht.

Ist die Seuche gefährlich? Ansteckende Ängstlichkeit fügt euch über 12 Sekunden alle 3 Sekunden Schattenschaden zu, ähnlich wie die berühmte Blutseuche aus WoW Classic. Laut Berichten verursacht die Seuche bis zu 25.000 Schaden pro Tick, kann also für Spieler auf niedrigen Stufen durchaus tödlich sein.

Allerdings kann euch die Fähigkeit in einer Zuflucht wie Valdrakken keinen Schaden zufügen, weswegen ihr dort nichts davon merkt. Begebt ihr euch aber aus der Stadt heraus und in ein anderes Gebiet, dann wird die Seuche tatsächlich gefährlich.

Einige Spieler berichten etwa davon, dass stark besuchte Gebiete wie die Belagerung der Drachenfluchfestung, der Bereich um den Kobaltkonvent oder das Festmahl der Iskaara leicht von der Fähigkeit verseucht werden können. Soweit wir das aber im Moment beobachten können, ist die Spielerdichte in den meisten Gebieten – inklusive Valdrakken – nicht groß genug, um die Seuche dauerhaft „am Leben“ zu halten.

2005 gab es bereits einen ähnlichen Fall, der damals viele virtuelle Leben gefordert hat:

„Verderbtes Blut“ hat vor 17 Jahren schon WoW fast vernichtet

Die Spieler vergleichen die Ansteckende Ängstlichkeit gerade mit dem „Verdorbenen Blut“ aus der Classic-Version von WoW. Damals konnten Jägerbegleiter von einer Fähigkeit aus dem Schlachtzug Zul Gurub betroffen sein.

Wurde der Begleiter dann „eingepackt“ und in einer Hauptstadt wieder beschworen, hat sich die Seuche rasend schnell verbreitet. Es dauerte Wochen, bis das Problem wieder unter Kontrolle gebracht werden konnte und hat sogar Wissenschaftler dazu animiert, die Blutseuche zu erforschen und sogar Corona zu verstehen.

WoW-Privatserver infiziert 88% seiner Spieler, will auf Corona aufmerksam machen

Die Blutseuche wurde über die Jahre zum Meme, die in anderen Spielen wie Path of Exile eine Hommage erhalten hat, aber auch zu einer eigenen Karte in Hearthstone wurde. Dem Blut lag damals in World of Warcraft allerdings ein Bug zugrunde, der heute nicht mehr im Spiel sein sollte.

Ob die Ansteckende Ängstlichkeit also tatsächlich so verbreitet werden sollte, wie es aktuell der Fall ist, steht offen – ebenso, ob ein Fix ansteht.

