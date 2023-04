New World: Guide zum Frühlingsblüte-Event – Alle Infos und Belohnungen

Alles, was ihr zum Endgame von New World wissen müsst – in 2 Minuten

Was ist mit dem Diamant-Gips? Den Diamant-Gips zur Aufwertung eurer Ausrüstung bekommt ihr während des Events aus den Frühlingsblütenherzstücken, die sich in den Siedlungen befinden – wie etwa die Geschenkstapel zu Weihnachten.

Dabei stören Irrlichter, die ihr mit Irrlicht-Spitz vertreiben könnt. Das platziert ihr an den Seiten in leuchtenden blauen Feldern.

Was hat es mit den Flaumblumen auf sich? Zum Event und zu den Event-Quests gehören die Flaumblumen. Diese tauchen an verschiedenen Stellen der Welt auf, bleiben dort aber nur, bis ein Spieler sie abgebaut hat.

Außerdem gibt es in jedem Dorf einen “Partybeutel-Haufen”. Dieser kann einmal pro Tag gelootet werden, wobei der Reset wie gewohnt um 5:00 Uhr unserer Zeit stattfindet. In den Partybeuteln sind die folgenden Dinge enthalten:

Was macht das Event aus? Im Kern des Events stehen die Frühlingsdörfer, von denen es vier Stück im Spiel gibt. Sie befinden sich in den Gebieten Königsfels, Immerfall, Lichtholz und Webermoor. Dort erwartet euch eine kleine Quest-Reihe, die jedoch schnell gelöst werden kann.

Allerdings gibt es keine großen Neuerungen. Die Inhalte lassen sich meist in wenigen Minuten am Tag erledigen.

