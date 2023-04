WoW verrät, wie die Story weitergeht – und belebt den größten Bösewicht von Azeroth wieder

Die nächsten Schritte der Story von World of Warcraft Dragonflight stehen fest. Eine uralte Geschichte wird endlich aufgeklärt.

Obwohl Patch 10.1 Glut von Neltharion noch gar nicht live ist, sprechen die Entwickler bereits ein bisschen über die nächsten Story-Highlights, die in den Updates darauf folgen werden. In der ersten Ausgabe des „WoWcast“ sprachen die Entwickler über die Zukunft der Story von Dragonflight – und welche Themen da noch behandelt werden.

Spoilerwarnung: Da es hier um die Zukunft von Dragonflight und die weiter Story geht, gibt es logischerweise Spoiler. Ihr wurdet gewarnt.

Was passiert nach Patch 10.1? Maria Hamilton, die „Lead Game Designerin Worlds“ sprach über die Zukunft der Story. Demnach wird es im Anschluss an die Erlebnisse in den Zaralekhöhlen um den Bronzenen Drachenschwarm gehen. Immerhin sieht dessen Anführer, Nozdormu, noch immer dem Schicksal entgegen, eines Tages zum finsteren „Murozond“ zu werden, der den „Ewigen Drachenschwarm“ ins Leben rufen wird. Diese Geschichte wird laut Hamilton „zu einer Auflösung kommen“ – und dabei wird auch die böse Variante von Chromie, genannt „Morchie“, eine größere Rolle spielen.

Galakrond kehrt zurück: Mal „nebenbei“ hat man auch erwähnt, dass Galakrond zurückkehren wird. Das ist einer der ursprünglichen Drachen von Azeroth, der einst eine riesige Bedrohung war und beinahe alles Leben auf der Welt verschlang. Nur durch die Hilfe der Titanen gelang es den künftigen Aspekten, Galakrond zu töten. Sein Skelett kann man noch heute in Nordend sehen.

Ob Galakrond tatsächlich in der aktuellen Zeit wiederbelebt wird oder es sich dabei „nur“ um eine Zeitreise handelt, in der genau das verhindert werden muss, bleibt noch abzuwarten.

Wie passt das zusammen? Fans haben bereits damit begonnen, diese Details zu verbinden und gerade die Wiedererweckung von Galakrond passt gut zu dem, was in Patch 10.1 stattfindet. Denn in den Zaralekhöhlen absorbiert die Ur-Inkarnation des Feuers, Fyrakk, die Schattenflamme. Diese hatten Neltharion vor vielen Jahrtausenden entwickelt.

Langjährige Fans wissen, dass die Schattenflamme schon im Pechschwingenhort und Pechschwingenabstieg (Vanilla und Cataclysm) zum Einsatz kam und dort in der Lage war, tote Drachen wiederzubeleben.

Es wäre also möglich, dass die Schattenflamme für die Reanimation von Galakrond sorgt.

Wann erfahren wir mehr dazu? Vermutlich schon in wenigen Tagen. Denn wenn am 3. Mai der Patch 10.1 live geht, dann dürfte kurz darauf bereits der PTR für den Patch 10.1.5 starten – und damit auch unmissverständlich klargemacht werden, wohin die weitere Reise in Dragonflight geht, was mit dem bronzenen Drachenschwarm passiert und ob die „böse Morchie“ genauso niedlich ist wie Chromie.

Freut ihr euch auf den weiteren Verlauf der Handlung von Dragonflight? Oder habt ihr die Drachen-Thematik schon wieder satt?

