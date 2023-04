Macher von EverQuest arbeiten an einem neuen MMORPG mit 18 Klassen – Lassen euch am Wochenende kostenlos testen

Was sagt ihr zu dem neuen MMORPG? Spricht euch Monsters & Memories an oder schrecken euch die altbackende Grafik und die Gameplay-Ideen ab?

Für wen ist das interessant? Grundsätzlich richtet sich das MMORPG an eine kleine Nische. Sie möchten PC-Spieler ansprechen, die die alten Zeiten vermissen und in einem neuen Spiel nochmal wiederaufleben lassen möchten.

Was ist das für ein Test? Der Stresstest findet in zwei Phasen statt:

Neben Shawn Lord sind auch Twitch-Streamer, ein ehemaliger Entwickler von Mortal Kombat 11 und einem College-Lehrer für Game Design an der Entwicklung von Monsters & Memories beteiligt. Das Team hinter dem MMORPG bringt eine Menge Expertise mit, steht aber noch am Anfang.

Shawn Lord arbeitete als Quest- und bei späteren Erweiterungen als Lead-Designer an EverQuest 1. Letztes Jahr kündigte er ein neues MMORPG mit dem Namen Monsters & Memories an. Das veranstaltet an diesem Wochenende einen kostenlosen Stresstest.

Insert

You are going to send email to