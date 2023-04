MMORPG entfernt nach 11 Jahren eine komplette Klasse – Spieler fürchten um weitere Charaktere

Was passiert mit den erstellten Charakteren? Im Sommer soll es einen “Jett Job Transfer” geben. Damit sollen die Spieler ihrem Charakter in eine andere Klasse umwandeln können. Allerdings beschränkt sich die Umwandlung auf 15 ausgewählte Klassen.

Das globale MapleStory hat etwa 5 eigene Klassen, die so nie im koreanischen Original erschienen sind. Doch das führt immer wieder zu Problemen, wie jetzt im offiziellen Forum verraten wurde. Denn obwohl Jett in Korea nicht existiert, mussten die Entwickler beim Balancing neuer Inhalte Rücksicht auf sie und die anderen Klassen nehmen. Das haben sie 11 Jahre lang bei Jett getan.

Was passiert da gerade? Die globale Version von MapleStory unterscheidet sich von der in Korea, wo die Entwickler von Nexon sitzen. So gibt es nicht nur andere Shop-Inhalte, sondern auch unterschiedliche Bosse, Stats und Klassen.

Das MMORPG MapleStory hat gerade einen radikalen Schritt angekündigt. Die Entwickler werden die Klasse Jett komplett aus dem Spiel nehmen. Als Grund nannten sie, dass Jett zwar in der globalen Version, nicht aber in der koreanischen existiert. Viele Spieler fürchten nun um weitere Klassen.

