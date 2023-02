Neues MMORPG auf Steam zeigt beeindruckende Grafik in „Unreal Engine 5“-Trailer

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was sagt ihr zu dem MMORPG? Wollt ihr War of Dragnarox anspielen, wenn es erscheint? Wie findet ihr die Idee mit den realen Personen als Dungeon Masters? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Wann erscheint War of Dragnarox? Der Release des MMORPGs ist in Q3 2023 geplant. Aktuell laufen nur geschlossene Alpha-Tests.

Eine weitere Besonderheit im Vergleich zu anderen MMORPGs ist der Verzicht auf einen Cash-Shop. In War of Dragnarox sollen alle Items und jegliche Ausrüstung selbst erspielt werden können. Spieler haben keine Möglichkeit, sich durch den Einsatz von Echtgeld einen Vorteil zu verschaffen.

Das Besondere an War of Dragnarox sind reale Personen, die euch als Dungeon Master durch das MMORPG leiten sollen, zumindest bei bestimmten Events und Quests.

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Was ist das für ein Spiel? War of Dragnarox bezeichnet sich als “dynamisches Warfare-MMORPG”, das seinen Spielern viele Freiheiten lässt.

Im Jahr 2021 kündigten die Entwickler War of Dragnarox erstmals an. Vor etwa 5 Monaten folgte ein Upgrade auf die Unreal Engine 5, weshalb die Grafik jetzt noch besser aussieht.

War of Dragnarox ist ein kommendes MMORPG von Triune Studios. Es setzt auf eine detaillierte Grafik mit beeindruckenden Landschaften sowie auf Gameplay, das an Dungeons & Dragons erinnert.

Insert

You are going to send email to