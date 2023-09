Neues MMORPG auf Steam setzt plötzlich nicht mehr auf Krypto: „Kein echter Gamer hätte unseren alten Titel gespielt“

Abyss Online ist ein neues Sandbox-MMORPG, das auf PvP und vom Spieler modifizierbare Quests setzt. Nach der Ankündigung fiel einigen Nutzern im Reddit jedoch auf, dass es sich wohl um ein Rebranding vom Spiel MetaGates handelt, das auf Kryptowährungen und NFT setzte. Nun äußert sich der Chef zu den Vorwürfen.

Was hat es mit dem Spiel auf sich? Abyss Online wurde offiziell am 29. August angekündigt und klang erstmal unspektakulär:

Ein neues Sandbox-MMORPG von einem kleinen Indie-Team.

PvP in der offenen Welt und in Arenen im 1v1 und 3v3.

Ein eher mittelmäßiger Trailer.

Goldverkauf für echtes Geld.

Interessant klang nur das Modifizieren von Quests. Die Spieler sollen einer KI in der Hauptgeschichte geschriebene Antworten geben können, worauf hin diese den Verlauf der Story leicht anpasst.

Wirklich spannend ist jedoch die Entwicklungsgeschichte. Denn ursprünglich sollte Abyss Online tatsächlich ein Spiel mit Fokus auf NFTs und Kryptowährung sein. Doch nach reiflicher Überlegung kam das Studio zu dem Schluss, dass diese Inhalte nicht gut für die Spieler sind. Und Pay2Win wird es übrigens auch nicht.

Hier könnt ihr euch den Trailer anschauen:

„Es gibt zu viele Betrüger im Krypto-Gaming“

Was sagt der Chef über NFTs? Nick Liverman ist der CEO des Studios und erklärte im Interview mit den Kollegen von MMOBomb, dass Abyss Online ursprünglich tatsächlich MetaGates hieß und auf Kryptowährung setzte.

Diese sahen die Entwickler jedoch eher als Mittel, um einen Marktplatz ähnlich wie in CS:GO zu entwickeln. Doch inzwischen hat man sich dagegen entschieden:

Alles, was wir verkauft haben, war ähnlich zu dem, was bei jedem großen MMO in Gründerpakete gesteckt wurde. Wir verkauften Gründerpakete und Spielgegenstände über die Blockchain und dachten: “Blockchain gibt den Spielern wirklich Macht.” Das Team hoffte, dass NFTs zur Schaffung einer neuen Generation von CS:GO-Shops führen würden, in denen Schöpfer Objekte verkaufen könnten, die sie in unserem Spiel hergestellt haben. Die unglückliche Realität der NFT-Community ist, dass es keine praktikablen Lösungen für den Betrieb eines Spiels mit NFTs gibt. Die Technologie ist nicht vorhanden und wird aufgrund der schlechten Kultur in der Kryptoindustrie wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit hinausgezögert. Ein weiterer Hauptgrund für die Entfernung war das Misstrauen und die Skepsis gegenüber Krypto und Krypto-Gaming. Es gab so viele Betrügereien und Cash Grabs, dass es verständlich ist. Uns war klar, dass kein echter Gamer ein Krypto-Spiel spielen würde, und für unser Team stehen die Spieler immer an erster Stelle. Unser einziges Ziel ist es, ein großartiges Spiel zu entwickeln, das die Leute noch viele Jahre lang spielen wollen.

Die Meinung von Liverman teilen übrigens nicht alle. Die Entwickler-Legende Richard Garriott – Erfinder von Ultima Online – arbeitet derzeit an einem neuen NFT-MMORPG.

Was passiert mit den Inhalten von MetaGates? Da beide Spiele auf den gleichen Fundamenten beruhen, war die bisherige Entwicklungszeit nicht umsonst.

Alle, die zudem in das alte Spiel investiert haben, sollen vergleichbare Belohnungen im neuen Spiel bekommen. Man sei im engen Austausch mit den Unterstützern, die auch beim neuen MMORPG weiter am Ball bleiben wollen.

Schlechte Entscheidungen von Entwicklern und PR

Warum wurde das Rebranding nicht sofort kommuniziert? Im Verlauf des Interviews erklärt Liverman, dass der Wechsel von MetaGates auf Abyss Online einfach von der PR-Agentur weggelassen wurde. Diese sah die Entwicklungsgeschichte wohl als zu negativ an. Der Chef betont jedoch, dass sie sich komplett von Krypto entfernt haben.

Was hat es mit dem Verkauf von Gold auf sich? Auch hier gab es große Probleme in der Kommunikation. Das Gold, das in Gründerpaketen verkauft wird, ist gar keine Ingame-Währung, sondern der Name der Echtgeld-Währung.

Hier sieht Liverman ein, dass der Name denkbar schlecht gewählt wurde. Allerdings soll Abyss Online definitiv frei von Pay2Win sein.

Was wurde noch im Interview verraten?

Abyss Online wird Buy2Play

In den kommenden Wochen soll es erste Test-Events auf Steam geben.

Die Entwickler kommunizieren viel in ihrem Discord mit der Community und wollen das Feedback in das MMORPG einfließen lassen.

Was sagt ihr zu Abyss Online? Und sind NFTs und Kryptowährung tatsächlich Inhalte, die einen “echten Gamer” sofort abschrecken?

