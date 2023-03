WoW will Spieler mit 3 neuen Affixen quälen, ihr werdet alle davon verfluchen

Neue Affixe sollen es in World of Warcraft regeln. Doch die Kritik fällt harsch aus. Versteht Blizzard das Problem nicht?

Das System „Mythisch+“ in World of Warcraft steht in der Kritik. Während das grundsätzliche Prinzip von immer härteren Dungeons mit immer besseren Belohnungen fest etabliert ist, sind es die Affixe nicht. Diese zusätzlichen Schwierigkeiten sind in den letzten Monaten immer mehr in Verruf geraten. Aus dem Grund will Blizzard mit Patch 10.1 Glut von Neltharion einiges ändern. Der saisonale Affix wird gestrichen und auch 3 andere Affixe fliegen komplett raus.

Aber es gibt auch 3 neue Affixe, die jetzt im Datamining gefunden wurden.

Welche Affixe fliegen raus? Für Saison 2 fliegen einige Affixe aus der Rotation. Sie werden in Saison 2 nicht auftauchen. Dazu gehören:

Quaking („Bebend“)

Grievous („Schrecklich“)

Volcanic („Vulkanisch“)

Damit fliegen viele Affixe raus, die einer bestimmten Gruppe auf die Nerven ging. Bebend war besonders für Nahkämpfer ärgerlich, während Schrecklich die Heiler auf Trab hielt und Vulkanisch die Zauberwirker zur Verzweiflung trieb.

Welche Affixe wurden gefunden? Drei neue Affixe wurden für Saison 2 hinzugefügt. Die erste Variante davon sieht so aus:

Afflicted („Geplagt“): Während des Kampfes erscheinen gelegentlich geplagte Geister und flehen die Spieler um Hilfe an. Diese Geister haben unterschiedliche Leiden (Fluch, Vergiftung oder Krankheit). Wird das entsprechende Leiden entfernt oder der Geist vollständig geheilt, löst er sich auf. Gelingt das nicht, schreit der Geist gequält auf und reduziert das Tempo aller Spielercharaktere für 10 Sekunden um 100 %.

Spieler werden von einer Wurzel gegriffen und um 50 % verlangsamt. Die Charaktere haben 8 Sekunden Zeit, um sich weit genug von der Wurzel zu entfernen, sodass diese reißt. Sind sie nach Ablauf der 8 Sekunden noch von der Wurzel betroffen, werden Spieler für 3 Sekunden betäubt. Incorporeal („Körperlos“): Ein zusätzlicher Mob erscheint, der für 20 Sekunden nahezu keinen Schaden nimmt. Dieses Add wirkt einen 8-Sekunden-Zauber, der bei Erfolg den verursachten Schaden und die Heilung aller Spielercharaktere für 10 Sekunden um 50 % reduziert. Der körperlose Feind ist anfällig für alle Arten der Massenkontrolle.

Beachtet bei diesen Funden allerdings, dass es sich bisher nur um Datamining handelt. Bis zum Release von Patch 10.1 können sich hier noch viele Dinge ändern.

Erste Kritik der Community fällt vernichtend aus: Im Subreddit von WoW und den Kommentaren von wowhead kommen die neuen Affixe nicht gut weg. Gerade „Entangling“ scheint schon jetzt prädestiniert dafür zu sein, spontane Tode zu verursachen, wenn Spieler nicht schnell genug einem Angriff ausweichen können, weil sie von einer Wurzel verlangsamt wurden. Auch „Incorporeal“ könnte ein Zeitfresser werden, wenn die Kreatur am Ende eines Kampfes erscheint und erst nach 20 Sekunden richtig Schaden nimmt.

Was haltet ihr von den neuen Affixen? Sehen die interessant aus? Oder geht Blizzard damit den falschen Weg?