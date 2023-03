MMORPG Blue Protocol zeigt neues Gameplay zu allen Klassen – Startet neue Tests noch im März

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Zu dem Test sind offiziell nur Spieler zugelassen, die in Japan leben. Einige Spieler haben sich mit Hilfe von VPNs dafür registriert, allerdings soll es auch schon zu Sperrungen gekommen sein, wie die Fansite Blue Protocol Database berichtet ( via Twitter ).

Was passiert gerade bei Blue Protocol? Eigentlich sollte das neue MMORPG im Frühjahr 2023 in Japan starten und im Verlauf des Jahres dann zu uns in den Westen kommen. Publisher hier ist Amazon. Doch noch vor dem ersten Netzwerktest im Januar gab es die schlechte Nachricht: Der Test wurde um mehr als zwei Monate verschoben – wegen eines schweren Fehlers .

