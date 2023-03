Blue Protocol Beta: Wann starten die globalen Tests?

Wir zeigen euch in einem kurzen Video 5 nützliche Tipps für einen guten Start im Survival-Spiel Sons of the Forest

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Blue Protocol soll in der 2. Hälfte von 2023 erscheinen, also relativ zeitnah. Als die Tests in Japan verschoben wurden, begannen Fans im Subreddit des MMORPGs, in einem Thread zu diskutieren.

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Das Anime-MMORPG Blue Protocol soll noch 2023 weltweit erscheinen. In Japan stehen bald Netzwerktests an, doch wie steht es eigentlich um eine globale Beta?

Insert

You are going to send email to